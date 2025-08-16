Mother who killed Her son Over Extramarital Affair : వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని ఓ తల్లి కన్న కుమారుడిని ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసిన ఘటనలో నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ సంఘటన మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్లో జరిగింది. ఈ మేరకు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను తుప్రాన్ డీఎస్పీ నరేంద్ర గౌడ్ వెల్లడించారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : తూప్రాన్ మండలం వెంకటాయపల్లికి చెందిన మహమ్మద్ రెహానాకు సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండలం మక్తమైలారం గ్రామానికి చెందిన జహంగీర్తో 30 ఏళ్ల క్రితం వివాహం అయింది. వీరికి అహ్మద్ పాషా అనే 25 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. పాషా జన్మించిన కొద్దిరోజులకే తండ్రి మృతి చెందడంతో తల్లి రెహానా కుమారుడు అహ్మద్ పాషాతో వెంకటాయిపల్లిలో నివసిస్తుంది. ఆమె కూలీ పనులు చేస్తున్న సమయంలో మనోహరాబాద్ మండలం ముప్పిరెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన కందల భిక్షపతితో పరిచయం ఏర్పడింది. పరిచయం కాస్త వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. విషయం తెలుసుకున్న కుమారుడు అహ్మద్ పాషా పలుమార్లు తల్లిని మందలించాడు. అలా చేయొద్దని వారించాడు. అయినా రెహానా కొడుకు మాటను పెడచెవిన పెట్టింది. ఇదే విషయంపై తల్లీకుమారుడి మధ్య పలు మార్లు గొడవలు జరిగాయి.
వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డువస్తున్నాడని : వివాహేతర సంబంధం విషయం తన కుమారుడికి తెలిసిపోయిందని రెహానా ప్రియుడికి చెప్పడంతో ఇద్దరు కలిసి అతడిని హత్యచేసేందుకు ప్రణాళికలు రచించారు. కొడుకు అడ్డు తొలగించుకుంటే తన ప్రియుడితో హాయిగా ఉండొచ్చని కసాయి తల్లి భావించింది. గతేడాది నవంబర్ 28న ఇదే విషయంపై మాట్లాడాలని చెప్పి రమ్మని అహ్మద్ పాషాని పిలిచారు. ఆబోతుపల్లి గ్రామ శివారులో భిక్షపతి తన బైక్పై ఆహ్మద్ని ఎక్కించుకుని హల్దీవాగువైపు తీసుకువెళ్లాడు.
మద్యం తాగించి.. చున్నీతో ఉరివేసి : హల్దీవాగు వద్దకు చేరుకున్నాక అహ్మద్ పాషాని నమ్మించి మద్యం తాగించారు. వారు కూడా తాగారు. అనంతరం అహ్మద్ పాషా ఇద్దరిని వారించాడు. మీరు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెబుతుండగా తల్లి రెహానా తన దగ్గర ఉన్న చున్నితో మెడకు ఉరి వేసింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న అహ్మద్ ఏమి చేయలేకపోయాడు. వెంటనే ప్రియుడు భిక్షపతి తన వెంట తెచ్చిన తాడుతో మెడకు గట్టిగా ఉరి వేసి చేతులు కట్టేశాడు. అహ్మద్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అహ్మద్ చనిపోయాడని నిర్థారించుకున్న తర్వాత ఇద్దరు కలిసి పక్కనే ఉన్న హల్దీవాగులో పడేసి వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
గతేడాది నవంబర్ 28న మెదక్ జిల్లా తుప్రాన్ మండలంలోని ఆబోతుపల్లి గ్రామ శివారు హల్దీవాగులో ఓ యువకుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. మృతుడి వివరాలు లభించకపోవడంతో గుర్తుతెలియని మృతదేహంగా కేసు నమోదుచేసి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడా ఆధారాలు లభించకపోవడంతో తుప్రాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మృతదేహాం ఫోటోలతో పోస్టర్లను అతికించారు.
మృతుడి తల్లిపై అనుమానం కలిగి ప్రశ్నించడంతో : ఆగస్టు 15న ఓ వ్యక్తి పోలీసులు అతికించిన పోస్టర్ను చూసి తుప్రాన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి. మృతుడి పేరు అహ్మద్ పాషా అని అతడి వయసు 25 ఏళ్లు ఉంటుదని పోలీసులకు వివరించారు. మృతుడి స్వగ్రామం తుప్రాన్ మండలంలోని వెంకటాయిపల్లి గ్రామంగా చెప్పాడు. దర్యాప్తులో టెక్నాలజీని జోడించి పోలీసులు మృతుడి ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో పాషా తల్లి రెహనా ఇంట్లోనే ఉంది. దింతో పోలీసులకు తల్లిపై అనుమానం వచ్చింది. కొడుకు కనిపించకుండా 9 నెలలవుతున్నప్పటికీ తల్లి ఫిర్యాదు చేయకపోవడంతో ఆమె కుమారుడిని ఏదో కారణంతో చంపేసి ఉంటుందని అనుమానించారు. తల్లిని పోలీసులు విచారించగా సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఇన్ని రోజులు బతికే ఉన్నాడని నమ్మించి : పోలీసులకు మృతదేహం దొరికినా మృతుడి అదృశ్యంపై ఫిర్యాదు రాకపోవడంతో ఇన్ని రోజులు విషయం బయటికి రాలేదు. మరోవైపు తన కుమారుడు హైదరాబాద్లో ఉండి జాబ్ చేస్తున్నాడని గ్రామస్తులకు తల్లి రెహనా నమ్మించింది. చివరికి ఓ వ్యక్తి పోస్టర్ చూసి పోలీసులకు వివరాలు చెప్పగా తల్లి బాగోతం బయటపడింది. ఈ ఘటన బయటకి రావడంతో గ్రామస్తులు షాక్ కి గురయ్యారు. ఇన్ని రోజులు కొడుకు బతికే ఉన్నాడని నమ్మించిన రెహానాపై గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసును చేధించిన పోలీసులకు డీఎస్పీ నరేందర్ గౌడ్ రివార్డు ప్రకటించారు.
"సాంకేతిక ఆధారాలతో మృతుడిని గుర్తించాం. మరింత లోతుగా విచారించి ఈ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశాం. మృతుడి తల్లి ఈ హత్యలో పాలుపంచుకుంది. గత 15-20 ఏళ్ల నుంచి భిక్షపతి అనే వ్యక్తితో ఆమె వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ విషయంపై కుమారుడు మందలిస్తున్నాడని, తమ సంబంధానికి అడ్డువస్తున్నాడనే కారణంతో అతడిని హత్యచేసేందుకు పథకం వేసి చంపారు. ఈ విషయం పోలీసులకు తెలియకూడదనే ఉద్దేశంతో నిందితులు ఫిర్యాదు చేయలేదు."- నరేంద్ర గౌడ్, తుప్రాన్ డీఎస్పీ
