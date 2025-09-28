ETV Bharat / state

తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని - కన్నబిడ్డను నైలాన్‌ తాడుతో ఉరివేసి చంపిన తల్లి

బిడ్డలను చంపి తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయం - తొమ్మిది నెలల క్రితం చిన్న కుమారుడిని చంపిన తల్లి - తాజాగా పెద్దకుమారుడికి నైలాన్‌ తాడుతో ఉరివేసి హత్య - మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఘటన

Mother Killed Her Son
Mother Killed Her Son (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Mother Killed Her Son : భర్త వ్యసనాలకు లోనయ్యాడనో, ప్రేమగా చూసుకోవడం లేదనో ​లేక కుటుంబాన్ని పట్టించుకోవడం లేదనో క్షణికావేశంలో భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చూశాం ​కానీ కన్న బిడ్డలను సైతం చంపి తాను బలవన్మరణానికి పాల్పడుదామనుకోవడం అరుదు. ఒకవేళ గొడవ జరిగిన వెంటనే ఆమె అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుందంటే ​క్షణికావేశంలో తప్పు చేసిందని భావించొచ్చు. కానీ పథకం ప్రకారం ఏడాదిగా కన్నబిడ్డలపై వరుసగా హత్యాయత్నాలు చేయడమే గాక, ఇద్దరు పిల్లల ఉసురు తీసింది. పైగా తనకేమీ తెలియనట్లే వ్యవహరించడంతో ఎవరికీ తనపై అనుమానం రాలేదు. వరుస ఘటనలతో పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేయడంతో అసలు బండారం బయటపడింది.

తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని - కన్నబిడ్డను నైలాన్‌ తాడుతో ఉరివేసి చంపిన తల్లి (ETV)

తన బిడ్డను చంపడం తొలిసారి కాదు : మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం నారాయణపురానికి చెందిన ఉపేందర్‌, శిరీష ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ముగ్గురు మగపిల్లలు ఉన్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఏడాదిన్నర వయసు ఉన్న చిన్న కుమారుడిని నీటి సంపులో వేసి చంపేందుకు యత్నించగా ​నాయనమ్మ చూసి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడింది. సరిగ్గా 15 రోజుల తర్వాత ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో మరోసారి అదే బాలుడిని నీటి సంపులో వేసి తల్లి చంపేసింది. ఆడుకుంటూ వెళ్లి నీటిలో పడి చనిపోయాడని అందరినీ నమ్మించింది.

రెండు సార్లు హత్యాయత్నం : 9 నెలలు తిరగకుండానే ఇప్పుడు పెద్ద కుమారుడు మనీశ్​ను నైలాన్‌ తాడు మెడకు బిగించి హత్య చేసింది. దీనికంటే ముందే మనీశ్​ గొంతు కోసి హత్య చేసేందుకు చేసిన ప్రయత్నం విఫలమైంది. అప్పుడే ఎవరో కత్తితో కుమారుడిని చంపేందుకు ప్రయత్నించారని అందరినీ నమ్మించింది. కానీ ఈసారి మాత్రం ఆ చిన్నారి తల్లి చేతుల్లో నుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు. కుమారుడిని చంపి జ్వరం వచ్చి పడుకున్నాడని నాటకం ఆడినా ​తండ్రికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో గుట్టు బయటపడింది.

నేను ఇంటికి వచ్చి చూశాను. మణి మెడపై చేతితో తాకి పరిశీలించగా ఆ ప్రాంతం గీరినట్టు అనిపించింది. షర్ట్ తీసి పరిశీలించగా ఉరివేసిన అచ్చు కనిపించింది. వెంటనే మా అన్నకి విషయం తెలిపాను. తర్వాత ఇదే విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాము. - ఉపేందర్‌, బాలుడి తండ్రి

వరుస హత్యలతో అనుమానం : ఈ కుటుంబంలోనే వరుసగా చిన్నారులపై హత్యాయత్నం, హత్యలు జరుగుతుండటంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేసి తల్లి శిరీషనే కుమారుడిని హత్య చేసినట్లు తేల్చారు. పోలీసుల విచారణలో చిన్న కుమారుడిని కూడా తానే చంపినట్లు నేరం అంగీకరించింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త సరిగా చూసుకోవడం లేదని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనుకున్నట్లు ఆమె తెలిపింది. తాను చనిపోతే బిడ్డలు అనాథలవుతారని భావించి వారిని చంపిన తర్వాత తాను చనిపోవాలనుకున్నట్లు వివరించింది.

"తనను పట్టించుకోవడంలేదని, భర్త తాగుడుకు బానిసై అక్రమ సంబంధం అంటగడుతున్నాడు, సూటిపోటి మాటలతో తిడుతున్నాడని, తన పిల్లలు తనతో కాకుండా తన అత్త మామల వద్దకే వెళ్తున్నారని తాను బతికి ఉండటం వృధా అని శిరీష భావించింది. దీంతో జీతంపై విరక్తి చెంది ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంది. అయితే తాను చనిపోతే తన పిల్లలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారని వారిని చంపాలని నిర్ణయించుకుంది. దీనిలో భాగంగా మూడో కుమారుడిని తన ఇంటి ముందుగల సంపులో ఊపిరాడకుండా ముంచి చంపానని చెప్పింది. మొదటి కుమారుడిని నైలాన్​ తాడుతో ఊపిరాడకుండా చేసి చంపిందని శిరీష విచారణలో తెలిపింది." - సర్వయ్య, మహబూబాబాద్‌ సీఐ

మాటలతో పోయేదానికి హత్యల దాకా : భర్త ప్రేమగా చూసుకోవడం లేదన్న కారణంతో ఇద్దరు బిడ్డలను చంపడమేగాక ​మూడో బిడ్డను సైతం చంపి తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని శిరీష నిర్ణయించుకోవడంపై బంధువులు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెద్దలతో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే పరిష్కారమయ్యే సమస్యను హత్యలు, హత్యాయత్నాల వరకు తీసుకెళ్లిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

