ETV Bharat / state

అనారోగ్యంతో కుమారుడు మృతి - తట్టుకోలేక ఆగిన తల్లి గుండె - MOTHER DIES AFTER SON DEATH

Published : May 21, 2025 at 4:30 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Mother Dies After Unable to Cope with Son Death: కొడుకు మరణాన్ని తట్టుకోలేక గుండె పగిలి ఓ మాతృమూర్తి కుమారునితో పాటు తానూ తనువు చాలించింది. అనారోగ్యం బారిన పడిన కొడుకు మృతి చెందాడనే వార్త తెలుసుకున్న తల్లి తనయుడి మృతదేహాన్ని చూసేందుకు పరుగు పరుగున వెళ్లింది. అక్కడ కొడుకు మృతదేహాన్ని చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తూ గుండెలు పగిలేలా రోదించింది.

అదే సమయంలో ఆ తల్లికి గుండె నొప్పి రావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే మృతి చెందింది. తనయుడి మరణాన్ని చూడలేక మాతృమూర్తి అక్కడే మృతి చెందడం స్థానికులను కలచివేసింది. గ్రామస్థులు ఇద్దరి మృతదేహాలను ఒకేసారి శ్మశానానికి తీసుకు వెళ్తున్న దృశ్యం అందరినీ కలచివేసింది. ఈ విషాద ఘటన అల్లూరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

కుమారుడు అనారోగ్యంతో మృతి: వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని దుమ్ముడిగూడలో పరిధిలోని డుంబ్రకు చెందిన పండు అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. కుమారుడి మృతదేహం చూసి రోదిస్తున్న ముత్తికి గుండె పోటు వచ్చింది. స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించినా అప్పటికే మృతి చెందింది. తల్లీకుమారుడి మృతదేహాలను ఒకేసారి శ్మశానానికి తీసుకెళ్తున్న దృశ్యం గ్రామస్థులను కలచివేసింది. తల్లీకుమారుల మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.