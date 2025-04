ETV Bharat / state

ఏ కష్టమొచ్చిందో - కుమార్తెలకు పేడ రంగు తాగించి తానూ తాగిన తల్లి - MOTHER GAVE POISON TO HER CHILDREN

Published : April 19, 2025 at 12:49 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Mother Died Two Children in Hospital at Kurnool District : కర్నూలు వెల్దుర్తి మండలం ఎల్.కొట్టాల గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ కలహాలతో తల్లి, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. కుమార్తెలకు పేడ రంగు తాగించి తల్లి సుభాషిణి తాగింది. ఈ ఘటనలో తల్లి సుభాషిణి మృతి చెందగా, కుమార్తెల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. కర్నూలు సర్వజన వైద్యశాలలో ఇద్దరి కుమార్తెలకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.

