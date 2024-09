ETV Bharat / state

'మేమేం చేశాం అమ్మా' - ఇద్దరు చిన్నారులతో కాలువలోకి దూకిన తల్లి - Mother Commits Suicide

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Mother Commits Suicide With Two Children in Vijayawada : ఆ తల్లి ఇద్దరు ఆడ పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. తొమ్మిది మాసాలు మోసి కని, అపురూపంగా చూసుకుంది. అల్లారుముద్దుగా పెంచింది. కంటికి రెప్పలా వారిని కాపాడుకుంది. తన సర్వస్వం వారే అనుకుంది. ఆ ఇద్దరు చిన్నారులే ఇంటికి వెలుగుగా భావించింది. వారితో సంతోషంగా గడుపుతున్న వేళ దంపతులు మధ్య కుటుంబ కలహాలు రేగాయి. క్షణికావేశంలో చేయరాని తప్పు ఆ తల్లి చేసింది. పిల్లలతో సహా తానూ నీటిలోకి దూకేసింది. పాపం పసివాళ్లు. నీటిలో పడి ఎలా విలవిల్లాడిపోయారో! ఊపిరి ఆడక ఎంత ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారో. అభం శుభం తెలియని పిల్లలు తల్లిదండ్రుల కలహాలకు ఆగమయ్యారు. ఈ సంఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది.

కుటుంబ కలహాలతో ముక్కుపచ్చలారని ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా తల్లి బందరు కాలువలో దూకింది. ఈ సంఘటనలో నాలుగు నెలల చిన్నారి మృతి చెందింది. మిగిలిన ఇద్దరు గల్లంతు అయ్యారు. గుంటూరు జిల్లాలోని శారదా కాలనీలో టి. తిరుపతిరావు, సుధారాణి(23) దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. తిరుపతిరావు రోజువారి పనులకు వెళ్తూ తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. వారికి జాస్వి (18 నెలలు), బ్లేసి (4 నెలలు) అనే వారు సంతానం. శనివారం (Sep 28) భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది.