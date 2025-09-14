ETV Bharat / state

'రెండో శనివారం కాకపోయినా బతికేవారే'! - నీటికుంటలో పడి నలుగురి మృత్యువాత

నీటి మడుగులో మునిగిపోయిన మహిళ, ముగ్గురు పిల్లలు - యూరియా సంచులను శుభ్రం చేసే క్రమంలో ఘటన - బయటకు తీసేలోపు నలుగురి మృత్యువాత

Four of a Family Die in Adilabad
Four of a Family Die in Adilabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Four of a Family Die in Adilabad : యూరియా సంచులను శుభ్రం చేయడానికి ఆ అమ్మ నీటి మడుగు వద్దకు వెళ్లింది. రెండో శనివారం సందర్భంగా పాఠశాలకు సెలవు కావడంతో కుమారుడు గణేశ్​, కుమార్తె లలితతో పాటు బంధువుల పిల్లలు మహేశ్వరి, శశికళలు తనతో పాటు వస్తామని చెప్పడంతో సరేనంది. దాంతో అందరూ కలిసి సరదాగా కుంట వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ ఆ తల్లి యూరియా సంచులను శుభ్రం చేస్తుండగా, పిల్లలు ఒడ్డున ఆడుకుంటున్నారు. అయితే మృత్యువు ఎప్పుడు ఏ రూపంలో వస్తుందో తెలియదన్నట్లు కాసేపటికే ఒకరి తర్వాత ఒకరు నలుగురు మృత్యువాతపడ్డారు. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన జిల్లావ్యాప్తంగా విషాదం నింపింది. ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వాంకిడి మండలం దాబా గ్రామానికి చెందిన మోహర్లె మహేందర్​-నిర్మల దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. వీరి ముగ్గురి తర్వాత కుమారుడు గణేశ్​ పుట్టడంతో ఆ చిన్నారిని అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారు. ఆ చిన్నారి మండల కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఐదో తరగతి చదువుతున్నాడు.

వీరికి దగ్గరి బంధువులైన ఆదె శేఖర్​-మీనాబాయి దంపతులకు ఒక కుమారుడు, కుమార్తె శశికళ. ఆ చిన్నారి వాంకిడిలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతోంది. అదే గ్రామానికి చెందిన వాడై వార్లు-నీలాబాయి దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. వారిలో చిన్నదైన మహేశ్వరి ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఐదో తరగతి చదువుతోంది. వీరంతా బంధువులే. నిర్మల యూరియా సంచులను శుభ్రం చేయడానికి శనివారం స్థానికంగా ఉన్న నీటి మడుగు వద్దకు వెళ్లగా, పిల్లలు గణేశ్​, లలిత, మహేశ్వరి, శశికళలు కూడా సరదాగా ఆమెతో వెళ్లారు.

ఒకరి తర్వాత ఒకరు : నిర్మల నీటి మడుగులో దిగి యూరియా సంచులను శుభ్రం చేస్తోంది. ఒడ్డున పిల్లలు సరదాగా ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు. ఒక సంచి నీటిలో పడిపోవడాన్ని చూసిన ఆమె కుమారుడు గణేశ్ దాన్ని తీసేందుకు వెళ్లి నీటిలో మునిగిపోయాడు. అది గమనించిన తోటి చిన్నారుల్లోని శశికళ, మహేశ్వరి వెళ్లి నీట మునగగా, వారిని కాపాడేందుకు వెళ్లిన నిర్మల సైతం నీటిలో మునిగిపోయింది. దీంతో వారంతా మృత్యువాతపడ్డారు. ఒడ్డున ఉన్న లలిత భయంతో కేకలు వేయడంతో సమీపంలోని వ్యవసాయ పనుల్లో ఉన్న వారు వచ్చి వారిని బయటికి తీశారు. అప్పటికే ఆ నలుగురు మృతి చెందారు.

స్కూల్​ ఉన్నా బతికేవారేమో : ఒకేసారి తల్లీకుమారుడు సహా ఇద్దరు చిన్నారుల మృతి వార్తతో మండలవాసులు పెద్ద ఎత్తున నీటి మడుగు వద్దకు చేరుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న సీఐ సత్యనారాయణ, ఎస్సై మహేందర్​లు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు వైద్యులను పిలిపించి అక్కడే పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేశారు. అభం శుభం తెలియని చిన్నారులు నీట మునిగి, వారిని కాపాడేందుకు వెళ్లిన తల్లి మృత్యువాతపడటంతో ఘటనాస్థలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. బడి ఉన్నా బతికి ఉండేవారేమోనని మృతదేహాలపై పడి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు రోదించారు. వారి బాధ అక్కడి వారిని కలిచివేసింది.

బావిలో బాలుడికి ఈత నేర్పేందుకు వెళ్లిన మహిళ మృతి - ప్లాస్టిక్​ డబ్బాల తాడు చేతికి, చీర కాళ్లకు

ఈత నేర్పిస్తామని తీసుకెళ్లి బాలుడి హత్య - వివాహేతర సంబంధమే కారణం

