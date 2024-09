ETV Bharat / state

నారాయణపేట జిల్లాలో విషాదం - భారీ వర్షానికి ఇంటి గోడ కూలి తల్లీకుమార్తె మృతి - Two People Died Due To Rains

By ETV Bharat Telangana Team

Two People Died After Wall Collapsed Due To Rains ( ETV Bharat )