పోలీసుల కళ్లుగప్పి మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ పరార్ - ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు సస్పెన్షన్
రంగంలోకి 15 బృందాలు - 10 మంది సీఐలు, 15 మంది ఎస్సైలు, 40 మంది సిబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 5:12 PM IST
Most Wanted Criminal Prabhakar Escape: పోలీసుల ఎస్కార్ట్ నుంచి తప్పించుకున్న కరడు గట్టిన నేరస్థుడు బత్తుల ప్రభాకర్ కోసం ఏపీ పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోనూ గాలింపు కొనసాగుతోంది. అతడిని పట్టుకునేందుకు 15 బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాల్లో 10 మంది సీఐలు, 15 మంది ఎస్సైలతో పాటుగా 40 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ మేరకు కొవ్వూరు డీఎస్సీ జి. దేవకుమార్ ఈ విషయం తెలిపారు. హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక బృందాన్ని కూడా పంపించినట్లు వెల్లడించారు. త్వరలేనే ప్రభాకర్ను పట్టుకుంటామని ఆయన అన్నారు.
ఏం జరిగిందంటే: తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం దుద్దుకూరు సమీపంలో సోమవారం రాత్రి బత్తుల ప్రభాకర్ తప్పించుకుని పారిపోయాడు. రాజమహేంద్రవరం జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న ప్రభాకర్, మరో ఇద్దరు గంజాయి నిందితులను సోమవారం ఉదయం విజయవాడలోని కోర్టుకు తీసుకెళ్లారు. విజయవాడకు చెందిన ఓ ఏఎస్సై, ఇద్దరు ఎస్కార్ట్ సిబ్బంది వారిని తిరిగి తీసుకు వస్తుండగా, గంజాయి నిందితులిద్దరికీ కలిపి సంకెళ్లు వేయగా, ప్రభాకర్ రెండు చేతులకు కలిపి సంకెళ్లు వేశారు. దారిలో దుద్దుకూరులోని రోడ్డు పక్కన హోటల్ వద్ద వాహనం ఆపారు. ప్రభాకర్ మూత్రం వస్తుందని చెప్పడంతో అతడి కుడి చేతికి ఉన్న సంకెళ్లు తొలగించగా, పొలాల్లోకి దూకి పారిపోయాడు. 10 నిమిషాల్లో జైలుకు చేరుకుంటారనగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం.
చిత్తూరుకు చెందిన ప్రభాకర్ విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులే లక్ష్యంగా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాలో ఇతడిపై 42 కేసులు ఉన్నాయి. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకలో 44 వరకు కేసులు ఉన్నాయి. అతడు గతంలోనూ పోలీసుల కళ్లుగప్పి తప్పించుకుని పారిపోయాడు. అయినా అతడిని తరలించే క్రమంలో పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు.
బత్తుల ప్రభాకర్ పరారీ కేసులో ఇద్దరి సస్పెన్షన్: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో చోరీలు చేసి కరడుగట్టిన నేరస్థుడిగా ముద్రపడిన బత్తుల ప్రభాకర్ పోలీసు ఎస్కార్టు నుంచి తప్పించుకున్న ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు సస్పెండ్ అయ్యారు. రాజమహేంద్రవరంలోని సెంట్రల్ జైలు నుంచి విజయవాడ కోర్టుకు తీసుకొచ్చి, తిరిగి తీసుకెళ్తుండగా సోమవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రక్షణ విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ పోలీసుల కళ్లుగప్పి తప్పించుకున్నాడు. ఈ వ్యవహారంలో ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు సుగుణాకర్రావు, షడ్రక్లను విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు సస్పెండ్ చేశారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందుకు వీరిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తూ సోమవారం అర్ధరాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
గత ఏడాది జూన్ 29న అర్ధరాత్రి ఎనికేపాడులోని ఎస్ఆర్కే ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో రూ.82 లక్షలు, కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలంలోని తేలప్రోలులో ఉన్న ఉషారామా ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో రూ.90 వేలు దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. ఎనికేపాడు చోరీపై పటమట స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆ తర్వాత దీనిని సీసీఎస్కు బదిలీ చేశారు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో హైదరాబాద్లో ఓ పబ్లో కాల్పులు జరిపిన ఘటనలో అక్కడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
నిందితుడిని విజయవాడ సీసీఎస్ పోలీసులు పీటీ వారెంట్పై నగరానికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. అప్పటి నుంచి రాజమహేంద్రవరం జైలు రిమాండ్లో ఉన్నాడు. సోమవారం కోర్టు వాయిదా నిమిత్తం విజయవాడ ఏఆర్ పోలీసులు రాజమహేంద్రవరం వెళ్లి విజయవాడకు తీసుకువచ్చారు. ఇక్కడ కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత, కారాగారంలో అప్పజెప్పేందుకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని ప్రభాకర్ పారిపోయాడు. 2022లో విశాఖలో ఓ కేసు విషయమై పోలీసులు ఇతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి అనంతరం విశాఖ సెంట్రల్ జైలుకు తరలిస్తుండగా, ఎస్కార్ట్ కళ్లుగప్పి పరారవడం గమనార్హం.
ఏపీలోనూ గజదొంగ ప్రభాకర్ చోరీలు - ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలే టార్గెట్