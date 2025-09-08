ETV Bharat / state

ఇంట్లో ఈ మొక్కలను పెంచుకుంటే దోమలు పారిపోతాయి!

తులసి నుంచి నిమ్మగడ్డి వరకు - ఇంటి ఆవరణలో ఈ మొక్కలు తప్పనిసరి!

Mosquito Repellent Plants
Mosquito Repellent Plants (Source: ETV Bharat(AI Generated))
Mosquito Repellent Plants: వర్షాకాలం వచ్చిందంటే దోమల బెడద తప్పనిసరి. అపరిశుభ్ర వాతావరణం, నీరు నిల్వ ఉండటం వంటివి దోమలకు అనువైన పరిస్థితులను కల్పిస్తాయి. దీంతో డెంగీ, మలేరియా, చికన్‌గున్యా వంటి వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది ఫాగింగ్, ఫినాయిల్ వంటివి వాడతారు. అయితే నిపుణులు చెబుతున్న మరో సహజమైన మార్గం ఇంటి ఆవరణలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మొక్కలను పెంచడం. వీటి నుంచి వెలువడే వాసన వల్ల దోమలు, ఈగలు మాత్రమే కాకుండా పలు రకాల క్రిమికీటకాలు కూడా దూరంగా ఉంటాయి.

దోమలను పారదోలే సహజ మొక్కలు:

నిమ్మగడ్డి (Lemongrass): ఇంటి ఆవరణలో గాని, కుండీలలో గాని సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. నిమ్మగడ్డి నుంచి సిట్రనెల్లాల్ అనే రసాయనం విడుదలవుతుంది. ఈ వాసన దోమలకు అస్సలు నచ్చదు. దోమల గుడ్లు పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. నల్లులు, ఇతర పురుగులను కూడా దరిచేరనీయదు. వేడి నీటిలో ఈ గడ్డి రెమ్మలు వేసుకుని స్నానం చేస్తే దోమలు కరవవు. గోరువెచ్చటి నీటిలో మరిగించి ఫ్లోర్ మాప్ చేస్తే బ్యాక్టీరియా, వైరస్ చనిపోతాయి. నిమ్మగడ్డి ఆయిల్‌ రెండు చుక్కలు దుస్తులపై వేసుకుంటే దోమలు దరిచేరవు.

తులసి (Holy Basil): మనమందరం పూజించే తులసి మొక్కలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. తులసి నుంచి విడుదలయ్యే ఓలియోరెజిన్స్ అనే రసాయనం గాలిలో వ్యాప్తి చెంది క్రిమికీటకాలను దూరం చేస్తుంది. ఇంటి ప్రాంగణంలో తులసి పెంచితే దోమలు, ఈగలు దరిచేరవు. తులసి ఆకులు నీటిలో వేసుకుని తాగితే వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. పిల్లల నీళ్ల సీసాలలో తులసి ఆకులు వేస్తే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.

పుదీనా (Mint): ప్రతి ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకునే మొక్క పుదీనా. దీని ప్రత్యేక వాసన ఈగలు, దోమలు, చీమలను వందల మీటర్ల దూరంలో ఉంచుతుంది. ఆకులను ఇంటి మూలల్లో ఉంచితే అవి యాంటీబ్యాక్టీరియల్‌గా పనిచేస్తాయి. పుదీనా నీటిలో మరిగించి తాగితే దగ్గు, జలుబు తగ్గుతుంది.

బంతిపూల మొక్క (Marigold): అందం కోసం మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యం కోసం కూడా బంతిపూల మొక్క ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బంతిపూల మొక్క నుంచి వచ్చే వాసన దోమలు, ఈగలకు అలర్జీ కలిగిస్తుంది. దోమల గుడ్లు పొదగకుండా అడ్డుకుంటుంది.

లావెండర్ (Lavender): లావెండర్ మొక్క నుంచి సినియోల్ అనే రసాయనం విడుదలవుతుంది. ఇది దోమలకు ఇష్టం ఉండదు. మలేరియా, డెంగీ వ్యాప్తి చేసే దోమలు లావెండర్ వాసన ఉన్న ప్రాంతాల్లో దరిచేరవు. ఆకులు ఇతర క్రిములను ఇంటి లోపలికి రానీయవు.

ఎండ తగిలేలా పెంచుకోవాలి: "వర్షాకాలంలో ఇంటి ఆవరణలో అవుట్‌డోర్ మొక్కలను ఎక్కువగా పెంచడం మంచిది. నీరు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వేపాకులను ఎండబెట్టి పొడి చేసి ధూపం వేస్తే వైరస్‌లు, బ్యాక్టీరియా చనిపోతాయి" అని గీతం టెక్నాలజీ సెంటర్ ఔషధమొక్కల పరిశోధకురాలు డా. బి.రమాదేవి తెలిపారు. ప్రకృతిలోని ఔషధ మొక్కలను ఇంట్లో పెంచుకుంటే దోమల సమస్య తగ్గుతుంది. ఫాగింగ్, కెమికల్ మందులకన్నా ఇది సురక్షితం, ఆరోగ్యదాయకం.

Disclaimer: ఈ సమాచారం గార్డెనింగ్, హోమ్‌కేర్ కోసం మాత్రమే. ఇది వైద్య సలహా కాదు. ఆరోగ్య సమస్యల కోసం వైద్యులను సంప్రదించండి

