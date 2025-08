ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో కొత్తగా 15 నేషనల్​ హైవేలు - ఎక్కడెక్కడంటే? - NEW NATIONAL HIGHWAYS IN TELANGANA

MoRTH has Prepared Plans for the Construction of New National Highways : రాష్ట్రంలో కొత్తగా జాతీయ రహదారులు, బైపాస్‌ రోడ్లు, వంతెనల నిర్మాణానికి కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్‌) ప్రణాళికలు రూపొందించింది. మొత్తం 15 ఎన్‌హెచ్‌ పనులను చేపట్టనుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 12 ఎన్‌హెచ్‌ పనుల కోసం డీపీఆర్‌ కన్సల్టెన్సీ కోసం బిడ్‌లను కూడా ఆహ్వానించింది. మరో మూడు పనులకు త్వరలోనే డీపీఆర్‌ బిడ్‌లను పిలవడానికి సిద్ధమవుతోంది. మొత్తం 1,123 కిలోమీటర్ల మేర జరిగే ఈ పనులకు రూ.33 వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని ప్రాథమిక అంచనాలు రూపొందించారు. కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు ఇచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా త్వరలోనే ఈ ఎన్‌హెచ్‌ పనులను ప్రారంభించడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రాబోయే మూడేళ్లలో ఈ పనులను పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.

మోర్త్‌ చేపట్టే ప్రాజెక్టుల ఎన్​హెచ్​లు ఇవే :