కోనసీమలో ఆహ్లాదకర వాతావరణం - కప్పుకున్న మంచు దుప్పటి - SNOW IN KONASEEMA

SNOW_IN_KONASEEMA ( ETV Bharath )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 5:20 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 5:27 PM IST 1 Min Read

Morning Snow Scattered In Konaseema: వేసవి కాలంలో ఎండవేడికి ప్రజలు తట్టుకోలేక పోతున్నారు. ఏసీలు, కూలర్లు లేకుండా నిమిషం కూడా గడపలేక పోతున్నారు. ఎండ తాకిడిని తట్టుకునేందుకు ప్రజలు చల్లని పదార్థాలను సేవిస్తున్నారు. ఏ ప్రాంతంలోనైనా సాధారణంగానే వేసవి కాలంలో 38 నుంచి 42 డిగ్రీల వరకు వేడి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఉపశమనం పొందేలా ప్రకృతిలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతుంటాయి. అలాంటిదే కోనసీమ ప్రాంతంలో జరిగింగి. కోనసీమ ప్రాంతంలో సోమవారం ఉదయం మంచు కురిసింది. కొన్నిచోట్ల పొగ మంచు అలముకుని, వేసవిలో శీతాకాలాన్ని తలపించింది. వేసవికాలంతో మండే ఎండలతో ఇబ్బంది పడుతున్న పజ్రలకు ఈ వాతావరణం కాస్త ఉపశమనం కల్పించింది. ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరున్నర గంటల వరకు పలుచోట్ల పొగ మంచు కమ్ముకుంది. Relieved From The Scorching Sun: ఈ వాతావరణంతో ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఎండలకు అల్లాడిపోతున్న తమకు మంచు కురవడం హాయిని కలిగించిందంటూ స్థానికులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మూడు రోజుల క్రితం ఇదే ప్రాంతంలో వర్షం కురిసింది.

