వైఎస్సార్​సీపీ అడ్డగోలు నిర్ణయం - బడిమానేసిన 2 లక్షల మంది

More Than 2 Lakh Students Are Away From Education During Jagan Regime : వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండగా అమలు చేసిన అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో రాష్ట్రంలో 2 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుకు దూరమయ్యారు. ఫలితంగా ఈ సంఖ్యను తగ్గించి చూపేందుకు అడ్డదారులు తొక్కారు. బడి బయట పిల్లలుంటే చర్యలు తీసుకుంటామని టీచర్లను బెదిరించారు. డ్రాప్‌ బాక్సుల్లో ఉన్న వారిని వెంటనే బడిలో ఉన్నట్లు చూపాలంటూ ఆదేశాలిచ్చారు. దీంతో అప్పట్లో బడి బయట ఉన్న పిల్లలందర్నీ బడిలోనే ఉన్నట్లుగా లెక్కలు చూపారు. ఈ జాబితాలో కర్నూలు, ప్రకాశం, విశాఖ జిల్లాలు మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

నాడు నేడు పేరుతో పాఠశాలలను కార్పొరేట్ స్కూళ్లను తలదన్నేలా తీర్చిదిద్దుతామని ప్రపంచ స్థాయి విద్యను పేద విద్యార్థులకు చేరువచేస్తామని పదేపదే ఊదరగొట్టిన నాటి ముఖ్యమంత్రివన్నీ ప్రగల్భాలేనని తేలిపోయింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అరాచకాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. నాటి జగన్ సర్కారు అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో రాష్ట్రంలో ఏకంగా 2 లక్షల 2వేల 791 మంది పిల్లలు చదువుకు దూరమైనట్లు కూటమి ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

వారందరూ ఎక్కడున్నారో తెలుసుకొని తిరిగి పాఠశాలల్లో చేర్పించాలంటూ ఆదేశాలిచ్చింది. ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ వరకు చదువు మధ్యలో మానేసిన వారు 3లక్షల 58 వేల 218 మంది ఉండగా ఇందులో పదో తరగతి తర్వాత వారు లక్షా 55 వేల 427 మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పదో తరగతి పూర్తి చేసినందున వారిని మినహాయించి1 నుంచి 10 తరగతుల్లో చదువు మానేసిన 2లక్షల 2 వేల మందిని గుర్తించాలని కూటమి సర్కారు ఆదేశాల్లో పేర్కొంది.