Moral Education Values Help For Students: పుస్తకాలతో కుస్తీలు పట్టాల్సిన విద్యార్థి దశ పలుచోట్ల కట్టు తప్పుతోంది. చదువుకొని విద్యా బుద్ధులు నేర్చుకోవాల్సిన యువత క్షణికావేశంలో హంతుకులుగా మారిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కొందరు చెడు వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతున్నారు. మరి కొందరు విపరీత ధోరణులకు అలవాటు పడుతున్నారు. ఆధిపత్యం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు. ఇటువంటి వారి విపరీత ప్రవర్తనను ముందే అంచనా వేయాలిని మానసిక నిపుణులు చెబుతూనే ఉన్నారు. వెంటనే వారిని కౌన్సెలింగ్ ద్వారా సాధారణ స్థితికి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలున్నా తల్లిదండ్రులు, కొన్ని విద్యా సంస్థలు దృష్టిపెట్టడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
- విద్యార్థులు భవనాలపై నుండి దూకి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం వంటి విషాద సంఘటనలు కూడా చోటు చేసుకుంటాయి.
- విద్యార్థుల మధ్య శారీరక ఘర్షణలకు దారితీయవచ్చు.
- ఈనెల 18న హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఓ ఇంట్లో క్రికెట్ బ్యాట్ దొంగిలించడానికి వెళ్లాడు. అడ్డుపడిన బాలికను దారుణంగా హత్యచేశాడు. ఈ ఘటన సంచలనం కలిగించింది. అతడిపై హర్రర్, క్రైమ్ సిరీస్ల ప్రభావం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
- రాజమహేంద్రవరం మోరంపూడిలోని ఓ పాఠశాల హాస్టల్లో టెన్త్ క్లాస్ స్డూడెంట్ విన్సెంట్ ప్రసాద్పై ఇరువురు సహచరులు ఈనెల 18న దాడి చేశారు. సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేసిన విషయాన్ని యాజమాన్యానికి చెప్పాడని కక్షగట్టారు. దాంతో ఇస్త్రీ పెట్ట్టెతో ప్రసాద్ పొట్ట, చేతులు, అరికాళ్లపై కాల్చేశారు. ఈ ఘటన 26న వెలుగులోకి రాగా విద్యార్థులతో పాటు యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేశారు.
- మలికిపురంలో ఓ విద్యార్థిని విషయంలో ఇంటర్ స్టూడెంట్ పై సహచరుడు తన స్నేహితులతో వచ్చి దాడి చేశాడు. చెట్టుకి కట్టి గాయపర్చి, వీడియో తీసి పైశాచికానందం పొందారు.
కౌన్సెలర్లను నియమించి:
- గతంలో అయితే ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో పిల్లలకు మంచి చెడూ చెప్పే పెద్దలు ఉండేవారు. అదే ఇప్పుడు అయితే అన్ని చిన్నకుటుంబాలే. పట్టించుకునే వారు తక్కువ. ఇదే వారి ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకువస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
- ఉమ్మడి జిల్లాలో 4,921 పాఠశాలలు ఉండగా, దాదాపు 5 లక్షల మందికి పైగా చదువుతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొన్ని కళాశాలల్లో సైతం గంజాయి గుప్పుమనేది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించేలా కెరీర్ మెంటల్ హెల్త్ కౌన్సెలర్లను నియమించింది. పిల్లలు చెడు వ్యసనాల జోలికి వెళ్లకుండా ‘ఈగల్’ బృందాలను ఏర్పాటుచేసింది.
ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించాలి:
- పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు, గురువుల పాత్ర చాలా కీలకమైనది.
- వారు ఏం చదువుతున్నారు. ఫోన్వో ఏం చూస్తున్నారో ఓ కంట కనిపెట్టాలి. ప్రవరన్తలో మార్పులు వస్తే స్నేహ పూర్వకంగా చెప్పాలి.
- గతంలో పాఠశాలల్లో నైతిక విద్యను బోధించే వారు. ఇప్పుడు లేక మానసిక ప్రవర్తనలో మార్పులు వస్తున్నాయి.
- ప్రముఖ ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు వెలువరించిన రచనలు పిల్లలను సన్మార్గంలో నడిపించేలా ఉన్నాయి. వాటిని పాఠశాలల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలిని రాజమహేంద్రవరం మనస్తత్వ నిపుణులు డా.కర్రి రామారెడ్డి అన్నారు.
