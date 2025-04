ETV Bharat / state

సామాన్యుల నడ్డి విరుస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారం - ఇష్టారాజ్యంగా వసూల్ - MONEYLENDERS EXPLOITING COMMON MAN

Moneylenders are Exploiting Common Man ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 26, 2025 at 12:30 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 12:38 AM IST 2 Min Read

Moneylenders are Exploiting Common Man : సామాన్యులు, చిరు వ్యాపారులు, రైతులు లాంటి వారు తమకు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తుంటారు. వారి అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని వడ్డీ వ్యాపారులు ఆస్తిపత్రాలు, పసిడి ఆభరణాలు లాంటి వాటిని తాకట్టుపెట్టుకుని డబ్బును ఇస్తుంటారు. అది కూడా అధికవడ్డీలకు ఇస్తూ సకాలంలో చెల్లించనట్లయితే సంబంధిత బుణగ్రహీతల ఆస్తులను స్వాదీనం చేసుకుంటున్నారు. ప్రజల వద్ద అధిక వడ్డీలు వసూలు చేస్తూ కోట్లకు పడగలెత్తుతున్నవారెందరో. అయితే వడ్డీ వ్యాపారం చేయడానికి కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వారు తప్పనిసరిగా సబ్​రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి తగిన అనుమతులు పొందాలి. కానీ అధికశాతం మంది ఈ నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ ఇష్టారాజ్యంగా వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు : ఆదిలాబాద్‌లో ఆయనో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వర్తిస్తుంటారు. విధినిర్వహణ కంటే వడ్డీ వ్యాపారంపైనే అతడికి మక్కువ ఎక్కువ. రైతులు, చిరువ్యాపారులు, కూలీల అవసరాలను ఆసరా చేసుకొని వారికి రూ.25 వేలనుంచి రూ.50 వేల వరకు అప్పుగా ఇస్తుంటారు. రూ.25 వేల అప్పు ఇస్తే ముందుగానే రూ.2,500, అదే యాబై వేల రూపాయలైతే రూ.5 వేలు కోత పెడతారు. మిగిలిన డబ్బులను రోజువారీ లెక్క ప్రకారం 3 నెలల్లోగా తిరిగి చెల్లించాలనేది షరతు. అప్పును తీసుకునే వ్యక్తి ఏదో ఒకటి తాకట్టుపెట్టాల్సి ఉంటుంది. సకాలంలో చెల్లించకుంటే తాకట్టులో ఉన్నటువంటి ఆస్తి ఉద్యోగి సొంతమవుతుంది. ఈ విధంగా ఆయన కోట్లు సంపాదించాడని పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. వడ్డీ వ్యాపారానికి నిబంధనలివి..

