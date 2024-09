ETV Bharat / state

కాశీ యాత్ర ఎందుకు - హిందువులు అక్కడే చనిపోవాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు? - Moksha Yatra to Kashi

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Moksha Yatra to Kashi ( ETV Bharat )

Moksha Yatra to Kashi : హిందూ మతంలో అత్యంత పవిత్రమైన నగరాల్లో కాశీ ఒకటి. అందుకే భక్తులు ఇక్కడికి యాత్రను నిర్వహిస్తారు. ఇది ముక్తి (మోక్షం) సాధించడానికి వీలును కల్పిస్తుంది. ఈ తీర్థయాత్ర ప్రాముఖ్యత గురించి స్కాంద పురాణంలో వివరించారు. కాశీలోని విశ్వనాథ్ ఆలయం పరమేశ్వరుడికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్ర స్థలాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎవరైనా బతుకుదెరువు కోసం కన్న ఊరిని విడిచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్తారు. కానీ చాలామంది కాశీలో మరణిస్తే బాగుండని అనుకుంటారు.

Hindus Want to Die in Kashi : పార్వతీదేవి అలా అందరినీ కోరుతూనే ఉంది, వేలాది మంది గంగాస్నానం చేసి వస్తూనే ఉన్నారు. ఎవరు కూడా ఆ శరీరాన్ని తాకే ప్రయత్నం చేయలేదు. గంగాస్నానం తర్వాత పాప ప్రక్షాళన జరిగి పునీతులు అవుతారన్న వరం గురించి తెలిసినప్పటికీ ఎవరూ ఆమె భర్తను తాకి, బతికించేందుకు ప్రయత్నించలేదు. ఈశ్వరుడిని పరిపూర్ణంగా విశ్వసించే ఒక వేశ్య మాత్రం గంగాస్నానం ఆచరించి వచ్చి, ఆ శరీరాన్ని తాకింది, పునర్జీవితుణ్ణి చేసింది.

అప్పుడు ఈశ్వరుడు ‘సులభమైన మోక్షమార్గాన్ని ప్రసాదించినప్పటికీ ప్రజలు అవిశ్వాసంతో, అజ్ఞానంతో ఎలా ముక్తికి దూరమవుతున్నారో చూశావుగా పార్వతీ?!’ అంటూ ఆ పుణ్యాత్మురాలికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. కావున పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో కాశీనగరంలో గంగా స్నానం ఆచరించిన వారికి మోక్షం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

