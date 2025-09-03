ETV Bharat / state

ఫ్రూట్స్​ వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువకుడు - ఏడాదిలోనే రూ.70 కోట్ల టర్నోవర్‌ - FRIUT BUSINESS IN VIJAYAWADA

కోకో-కోలా కంపెనీలో పదేళ్ల పనిచేసిన మహ్మద్‌ ఇబ్రహీం - యూకే, లే ఫ్రూట్స్‌ పేరుతో వ్యాపారాలు ప్రారంభం - భవిష్యత్తులో రూ.100 కోట్ల టర్నోవర్‌ సాధించడమే లక్ష్యం

Vijayawada youngster in Fruit business
Vijayawada youngster in Fruit business (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:17 PM IST

Fruit Business In Vijayawada: కోకో - కోలా కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూనే మెన్స్‌ హోల్డ్ గార్మెంట్స్ బిజినెస్‌ చేశాడు ఆ యువకుడు. వ్యాపారంపై తనకున్న ఆసక్తిని గమనించిన మామయ్య. పండ్ల వ్యాపారం చేయొచ్చుగా అని సలహా ఇచ్చాడు. దాంతో ఆ యువకుడు జాబ్‌ కొనసాగిస్తూనే రూ.40 లక్షలతో ' యూకే ఫ్రూట్స్ ' దుకాణం స్థాపించి ఏడాదిలోనే రూ.70 కోట్ల టర్నోవర్‌ చేశాడు. అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఆదాయం రావడంతో ఉద్యోగానికి స్వస్థి చెప్పి వినూత్న ఆలోచనతో 'లే ఫ్రూట్స్' పేరుతో మరో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. ఇంతకీ ఏంటా వాహనం ప్రత్యేకత. ఎవరా యువకుడు ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఆసక్తిని గమనించి ప్రోత్సహించే వాళ్లుంటే, ఏదైన సాధించవచ్చని నిరూపించాడీ యువకుడు. మామయ్య ఇచ్చిన చిన్న సలహాతో వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు. కస్టమర్లకు ఫ్రెష్‌ ఫ్రూట్స్ అందించాలనే ఆలోచనతో యూకే ఫ్రూట్స్, లే ఫ్రూట్స్ పేర్లతో పండ్ల దుకాణాలను స్థాపించాడు. నాణ్యమైన పండ్లను చౌక ధరకు విక్రయిస్తున్నాడు. తాము స్వయం ఉపాధి పొందుతూ మరో 50కి పైగా మందికి ఉద్యోగ మార్గం చూపుతున్నాడు.

ఫ్రూట్స్​ వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువకుడు (ETV)

కుటుంబ వివరాలు: ఇక్కడ కనిపిస్తున్నకుర్రాళ్లకు మార్గ నిర్దేశం చేస్తున్న యువకుడు మహ్మద్ ఇబ్రహీం. విజయవాడ స్వస్థలం. తండ్రి ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగి, తల్లి గృహిణి. తమ్ముడు సాఫ్ట్‌వేర్‌ జాబ్‌ చేస్తున్నాడు. బీటెక్‌ వరకు చదువుకున్న ఇబ్రహీం. క్యాంపస్‌ ఇంటర్వ్యూలో కోకో - కోలా కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించాడు. పదేళ్లు ప్రొడక్షన్ ఇంజినీర్‌గా పని చేశాడు. వ్యాపారంపై ఆసక్తితో జాబ్‌ చేస్తూనే, మెన్స్‌ హోల్డ్ గార్మెంట్స్ బిజినెస్‌ చేశాడు. మామయ్య ఇచ్చిన సలహాతో పండ్ల వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. యూకే ఫ్రూట్స్ వ్యవస్థాపకుడు మహ్మద్‌ ఇబ్రహీం ఏడాదికి రూ. 70 కోట్ల టర్నోవర్ సాధించానని చెబుతున్నాడు.

యూకే ఫూట్స్ పేరుతో వ్యాపారం: ఉద్యోగంలో నేర్చుకున్న మెలకువలతో విజయవాడ కేదారేశ్వర మార్కెట్‌లో యూకే ఫ్రూట్స్‌ పేరుతో వ్యాపారం ప్రారంభించాడు మహ్మద్‌ ఇబ్రహీం. బ్రెజిల్, న్యూజిలాండ్, సౌతాఫ్రికా, టర్కీ, ఇరాన్, వియత్నాం, చైనా వంటి దేశాల నుంచి వివిధ రకాల ఫూట్స్‌ సేకరిస్తున్నాడు. వీటిని ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు ఒడిస్సా, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేస్తూ లాభాలు అర్జిస్తున్నాడు ఇబ్రహీం. కస్టమర్లకు తాజా, నాణ్యమైన పండ్లను అందించాలనే ఉద్దేశంతో లే ఫ్రూట్స్‌ వాహనాలు ప్రారంభించాడు ఇబ్రహీం. పండ్లు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేందుకు అనువుగా ఈ వాహనాలను కూలింగ్‌తో డిజైన్ చేయించాడు. లే ఫ్రూట్స్‌ వాహనాలకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో త్వరలో ఫ్రాంచైజ్​లు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని అంటున్నాడు.

'ఈ బిజినెస్ మొదలు పెట్టడానికి మామయ్యే కారణం. కోకాకోలా కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ ఇంజినీర్​గా పని చేశాను. వ్యాపారంపై ఉన్న ఇంట్రెస్ట్​తో జాబ్ చేస్తూనే, మెన్స్ హోల్డ్ గార్మెంట్స్ బిజినెస్ చేశాను. యూకే ఫ్రూట్స్ వ్యాపారాన్ని మామయ్య సలహాతోనే ప్రారంభించాను. కస్టమర్లకు తాజా పండ్లు అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే లే ఫ్రూట్స్ వాహనాన్ని ప్రారంభించాను.' - మహ్మద్ ఇబ్రహీం, యూకే, లే ఫ్రూట్స్ వ్యవస్థాపకుడు

రూ.100 కోట్ల టర్నోవర్ సాధించే దిశగా: కుమారుడుకి చిన్ననాటి నుంచి వ్యాపార రంగంలో రాణించాలనే కోరిక ఉండేదని, అందుకే తన వంతు సహకారం అందిస్తున్నామని చెబుతున్నాడు తండ్రి ఆరిఫ్. సోదరుడి వ్యాపార అభివృద్ధికి తనవంతు సహకారం అందిస్తున్నాడు ఇబ్రహీం తమ్ముడు మహ్మద్ అస్లం. వ్యాపార అభివృద్ధికి అవసమైన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నాడు. యూకే, లే ఫ్రూట్స్ వ్యాపారాల వల్ల తమకు ఉపాధి దొరికిందని చెబుతున్నారు అక్కడ పని చేస్తున్న కార్మికులు. సమయానికి వేతనాలు ఇవ్వడంతో పాటు సందేహాలను ఓర్పుతో నివృత్తి చేస్తాడని అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో యూకే, లే ఫ్రూట్స్ వ్యాపారాలను మరింతగా విస్తరించి రూ.100 కోట్ల టర్నోవర్‌ సాధించే దిశగా మహ్మద్‌ ఇబ్రహీం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాడు.

ఫీచర్ న్యూస్‌

