Mogali Flower Crop Farming in Srikakulam: కొబ్బరి పంటకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఉద్దానం తీర ప్రాంతం పెట్టింది పేరు. ఇప్పుడు అందులో అంతర పంటగా సాగవుతున్న మొగలి పూల పంటా అంతే పేరు గావిస్తోంది. గత 10 ఏళ్లుగా కొబ్బరికి వివిధ రకాల వ్యాధులు సోకడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహకారం అందడం లేదు. ఈ క్రమంలో ఆదాయం వస్తున్న ప్రత్యామ్నాయ పంట వైపు రైతులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొబ్బరిని తొలగించి మొగలి చెట్లను పెంచుతున్నారు.
జిల్లాలోని పలాస, ఇచ్ఛాపురం, కవిటి, కంచిలి, సోంపేట, మందస, వజ్రపుకొత్తూరు, సంతబొమ్మాళి మండలాలలో సుమారు 6000 హెక్టార్లలో ఈ పంట పండుతోంది. ఇళ్లు, పొలాలు, కాలువల గట్లపైన వేలాది మొక్కలు నాటుతున్నారు. ప్రస్తుతం సీజన్ కావడంతో పూలు పూస్తున్నాయి. రైతులు తెల్లవారుజామునే ఈ పూలను కోసి బట్టీల వద్ద అమ్ముతుంటారు.
దిగుబడి ఇలా: ఒక్కో మొగలి చెట్టు ఏడాదిలో 4 నెలల పాటు 800-1000 వరకు పూలు పూస్తోంది. ఒక్కో పువ్వు ధర కరోనా సమయంలో కేవలం రూ.6 వరకు ఉంటే, ప్రస్తుతం రూ.33 వరకు పలుకుతోంది. వర్షాకాలంలోనే ఇవి ఎక్కువగా దిగుబడి వస్తాయి.
గుర్తింపు లేక, పరిహారం రాక: ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలో సుమారు వెయ్యిమంద1000 మంది వరకు మొగలి పంటను సాగు చేసుకుని జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. తుపాన్ల సమయంలో ఉద్యాన, వ్యవసాయ పంటలకు నష్టం వస్తే పరిహారం అందుతుంది. కానీ మొగలి పంటకు మాత్రం అంతర పంటగా గుర్తించకపోవడంతో పరిహారం లభించడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అత్తరు తయారీకి వినియోగం: ఈ మొగలి పూల నుంచి అత్తరు తయారవుతోంది. దీన్ని తయారు చేసే మొగలి పూల బట్టీలు జిల్లా వ్యాప్తంగా 20 వరకు ఉన్నాయి. ఈ బట్టీలో పూలను ప్రత్యేక ఇత్తడి పాత్రలో వేసి కర్రల పొయ్యిపై మరిగించి వాటి ద్వారా వచ్చే ఆవిరిని మరో పొడవైన మూతతో ఉన్న పాత్రలోకి పంపిస్తారు. అక్కడ చల్లార్చిన ద్రావణాన్ని మరో ప్రత్యేక పాత్రలో నిల్వ చేసి అమ్మకానికి సిద్ధం చేస్తారు. దీనిని చైనా, రష్యా, అమెరికా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. ఈ ద్రావణం లీటరు ధర రూ.7 లక్షల నుంచి రూ.8 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఒక లీటరు మొగలి పూల ద్రావణం తయారీకి సుమారు 20000 పూల వరకు అవసరమవుతాయి.