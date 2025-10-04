ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో వర్షాలు - ఆ 3 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్

విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - సంబంధిత జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:28 PM IST

Heavy Rains with Thunderstorms in AP: దక్షిణ అంతర కర్ణాటక నుంచి కొమోరిన్ ప్రాంతం వరకు తమిళనాడు అంతర్భాంగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి కొనసాగుతోంది. తమిళనాడు తీరం వెంట నైరుతి బంగాళాఖాతంలో సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో దిగువ ట్రోపో ఆవరణములో వాయవ్య నైరుతి గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల 3 రోజుల వరకు వాతావరణ పరిస్థితులను అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు.

ఉత్తరాంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు. విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో పాటు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందని రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. అదే విధంగా అల్లూరి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు. గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

అలానే ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని వెల్లడించారు. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని అన్నారు. ఉరుములతో పాటు బలమైన గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముందని, భారీవర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.

జలదిగ్బంధంలోనే లోతట్టు ప్రాంతాలు: గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఉత్తరాంధ్రలో పలు జిల్లాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. నాగావళి ఉద్ధృతికి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జియ్యమ్మవలస మండలం బాసింగి నిర్వాసిత గ్రామం ముంపునకు గురైంది. ఇళ్లలోకి వరద చేరి ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. తోటపల్లి జలాశయం నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ గ్రామాన్ని 2004లో నిర్వాసిత గ్రామంగా గుర్తించినా పరిహారం అందనందున చాలా మంది గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్లలేదు. దీంతో నాగావళికి వరద వచ్చినప్పుడుల్లా ముంపునకు గురై ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపు కొత్తూరు మండలంలో భారీ వర్షాలకు శివరాంపురం జల దిగ్బంధమైంది. రోడ్డుపైకి వరద చేరినందున గ్రామస్థులు తాడు సాయంతో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఆమదాలవలస, బూర్జ మండలాల్లో నాగవల్లి వరద ఉద్ధృతికి పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. రహదారులపైకి నీరు చేరి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆమదాలవలస మండలం నుంచి వివిధ పనుల కోసం శ్రీకాకుళం వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సరుబుజ్జిలి మండలంలో వంశధార వరదకు నదీ పరివాహ ప్రాంతాలు పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల నియోజకవర్గంలోని నదులు, గెడ్డలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు గెడ్డలు, బొడ్డేరు, తాచేరు, ఉరకగెడ్డలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. కోనాం, రైవాడ, పెద్దేరు జలాశయాల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది.

