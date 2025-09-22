ETV Bharat / state

రానున్న 3 గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లండి

రానున్న 3 గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు - మోస్తరు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 9:50 AM IST

Rains in Telangana : రానున్న 3 గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్​, ములుగు, నల్లొండ, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వరంగల్​, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని సూచించింది.

రానున్న 3 రోజులూ వర్షాలే : తెలంగాణలో రానున్న 3 రోజులు కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అదే సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. ఈ నెల​ 25 నాటికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం దాని సమీపంలోని ఉత్తర బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆ అల్పపీడనం దక్షిణ ఒడిశా ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీరం సమీపంలో ఈ నెల 26 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈ నెల 27 నాటికి అదే ప్రాంతంలో వాయుగుండం సముద్ర తీరం దాటే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు : హైదరాబాద్​ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్‌, పెద్ద అంబర్‌పేట, నాగోల్‌, మన్సూరాబాద్‌, రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. హైదరాబాద్‌-విజయవాడ నేషనల్​ హైవేపై పలు చోట్ల వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనాల రాకపోకలు నెమ్మదిగా సాగాయి.

అమీర్‌పేట్, ఎస్సార్‌ నగర్, ఖైరతాబాద్, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, సనత్‌నగర్‌, పంజాగుట్ట, యూసఫ్‌గూడ, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్‌, సుల్తాన్‌బజార్, కోఠి, అబిడ్స్, నాంపల్లి, బషీర్‌బాగ్, లక్టీకపూల్, లిబర్టీ, హిమాయత్‌నగర్‌, నారాయణగూడ, సుచిత్ర, కొంపల్లి, గండిమైసమ్మ, దుండిగల్, గుండ్లపోచంపల్లి, మల్లంపేట్‌, బహుదూర్‌పల్లి, జీడిమెట్ల, సూరారం, గాజులరామారం, చింతల్, షాపూర్‌నగర్, బాలానగర్, జగద్గిరిగుట్ట, కూకట్‌పల్లి, హైదర్‌నగర్, జేఎన్టీయూ, ప్రగతినగర్‌, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్‌బీ, ఆల్విన్ తదితర కాలనీ ప్రాంతాల్లో ఆదివారం రాత్రి భారీగా వర్షాలు కురిశాయి.

కుండపోత వర్షాలు : హైదరాబాద్ మహానగరంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఒక్కసారిగా కారుమబ్బులు చుట్టుముట్టి ఆకస్మికంగా కుండపోత వానలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులు, కాలనీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. చిన్నపాటి వర్షానికే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇళ్లలోకి నీరు చేరుతుంది. దీంతో నగరంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత ఆదివారం దురదృష్టవశాత్తు ముగ్గురు వ్యక్తులు డ్రైనేజీల్లో గల్లంతై ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

