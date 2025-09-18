ETV Bharat / state

అలర్ట్​ అలర్ట్​ అలర్ట్​ - రానున్న 3 గంటల్లో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు

రానున్న 3 గంటల్లో తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాలకు వర్ష సూచన - ఉరుములు-మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి

Rains in Several Areas in Telangana
Rains in Several Areas in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Rains in Several Areas in Telangana : రాష్ట్రంలో రానున్న 3 గంటల్లో పలు ప్రాంతాలకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించించి. రంగారెడ్డి, కరీంనగర్‌, జనగామ, ములుగు, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఉరుములు-మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం : హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. బుధవారం రాత్రి సికింద్రాబాద్​ పరిసర ప్రాంతాలను వర్షం ముంచెత్తింది. ఈ క్రమంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా ముషీరాబాద్​ తాళ్ల బస్తీలో 18.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు అయింది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • ముషీరాబాద్‌ ఎంసీహెచ్‌ కాలనీలో 15.6 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • భోలక్‌పుర్‌ కమ్యూనిటీ హాల్‌లో 15.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • చిలకలగూడలో 14.7 సెం.మీ,
  • మోండా మార్కెట్‌లో 14.6 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • మారేడ్‌పల్లి న్యూ మెట్టుగూడ ప్రాంతంలో 14 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • శేరిలింగంపల్లి హెచ్‌వోయూలో 13.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • జవహర్‌నగర్‌లో 13.6 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • బన్సీలాల్‌పేట్‌లో 13.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • సీతాఫల్‌మండిలో 13.4 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • లింగంపల్లిలో 12.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • పటిగడ్డలో 12.8 సెం.మీ., వర్షపాతం నమోదు
  • హిమాయత్‌నగర్‌, మారేడ్‌పల్లి, మియాపూర్‌లో 12.7 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • గచ్చిబౌలిలో 12.2 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • ఖైరతాబాద్‌లో 11.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • బేగంపేట్‌లో 11 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • శ్రీనగర్ కాలనీ 10.8 సెం.మీ.వర్షపాతం
  • షేక్‌పేట్ 10.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • అమీర్‌పేట్‌లో 10.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • బంజారాహిల్స్‌లో 10.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • చందానగర్‌లో 10 సెం.మీ. వర్షపాతం

వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులతో సమీక్షించిన సీఎం : హైదరాబాద్​లో బుధవారం రాత్రి కురిసిన వర్షాల దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అధికారులతో సమీక్షించారు. నగరంలో భారీ వర్షాల కారణంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాలి. రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచాయని, ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం ఉన్నచోట్ల తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగే పోలీస్​, హైడ్రా, ట్రాఫిక్​ విభాగాలు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని, లోతట్టు ప్రాంతాలు, నాలాలున్న చోట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రజలను అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని సూచించారు. జీహెచ్​ఎంసీ, విద్యుత్తు విభాగాల అధికారులు సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు.

మురికి నీటిలో దిగ్బంధమైన శ్రీరామ్ నగర్ : రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి హుస్సేన్​ సాగర్​లోని నాలా రివర్స్​ వాటర్​ తమ బస్తీలోకి రావడంతో స్థానికులకు తీవ్ర సమస్యగా మారింది. అక్కడున్న పైప్​ లైన్​ మూసివేయాలని స్థానికులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. రాత్రి కురిసిన వర్షానికి నడుములోతు నీళ్లతో శ్రీరాంనగర్​ నిండిపోయింది. దీంతో ఇంట్లో వారు ఎవరు బయటికి రాలేని పరిస్థితి, బయటివారు లోనికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంది. అక్కడి బస్తీ వాసులను అధికారులు పట్టించుకోలేకపోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
రికార్డు స్థాయి వర్షంతో హైదరాబాద్​ అల్లకల్లోలం - వరుణుడి ధాటికి బెంబేలెత్తిన జనం

ప్రమాదకరంగా వరద కాలువలు - నాలాల్లో పడి విగత జీవులుగా మారుతున్న ప్రజలు

