అలర్ట్​ అలర్ట్​ అలర్ట్​ - రానున్న 3 గంటల్లో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు

Published : September 18, 2025 at 10:35 AM IST
Rains in Several Areas in Telangana : రాష్ట్రంలో రానున్న 3 గంటల్లో పలు ప్రాంతాలకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించించి. రంగారెడ్డి, కరీంనగర్, జనగామ, ములుగు, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఉరుములు-మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. బుధవారం రాత్రి సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలను వర్షం ముంచెత్తింది. ఈ క్రమంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా ముషీరాబాద్ తాళ్ల బస్తీలో 18.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు అయింది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- ముషీరాబాద్ ఎంసీహెచ్ కాలనీలో 15.6 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- భోలక్పుర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో 15.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- చిలకలగూడలో 14.7 సెం.మీ,
- మోండా మార్కెట్లో 14.6 సెం.మీ. వర్షపాతం
- మారేడ్పల్లి న్యూ మెట్టుగూడ ప్రాంతంలో 14 సెం.మీ. వర్షపాతం
- శేరిలింగంపల్లి హెచ్వోయూలో 13.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
- జవహర్నగర్లో 13.6 సెం.మీ. వర్షపాతం
- బన్సీలాల్పేట్లో 13.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
- సీతాఫల్మండిలో 13.4 సెం.మీ. వర్షపాతం
- లింగంపల్లిలో 12.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
- పటిగడ్డలో 12.8 సెం.మీ., వర్షపాతం నమోదు
- హిమాయత్నగర్, మారేడ్పల్లి, మియాపూర్లో 12.7 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- గచ్చిబౌలిలో 12.2 సెం.మీ. వర్షపాతం
- ఖైరతాబాద్లో 11.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
- బేగంపేట్లో 11 సెం.మీ. వర్షపాతం
- శ్రీనగర్ కాలనీ 10.8 సెం.మీ.వర్షపాతం
- షేక్పేట్ 10.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- అమీర్పేట్లో 10.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
- బంజారాహిల్స్లో 10.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
- చందానగర్లో 10 సెం.మీ. వర్షపాతం
వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులతో సమీక్షించిన సీఎం : హైదరాబాద్లో బుధవారం రాత్రి కురిసిన వర్షాల దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధికారులతో సమీక్షించారు. నగరంలో భారీ వర్షాల కారణంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాలి. రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచాయని, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఉన్నచోట్ల తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగే పోలీస్, హైడ్రా, ట్రాఫిక్ విభాగాలు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని, లోతట్టు ప్రాంతాలు, నాలాలున్న చోట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రజలను అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని సూచించారు. జీహెచ్ఎంసీ, విద్యుత్తు విభాగాల అధికారులు సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు.
మురికి నీటిలో దిగ్బంధమైన శ్రీరామ్ నగర్ : రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి హుస్సేన్ సాగర్లోని నాలా రివర్స్ వాటర్ తమ బస్తీలోకి రావడంతో స్థానికులకు తీవ్ర సమస్యగా మారింది. అక్కడున్న పైప్ లైన్ మూసివేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాత్రి కురిసిన వర్షానికి నడుములోతు నీళ్లతో శ్రీరాంనగర్ నిండిపోయింది. దీంతో ఇంట్లో వారు ఎవరు బయటికి రాలేని పరిస్థితి, బయటివారు లోనికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంది. అక్కడి బస్తీ వాసులను అధికారులు పట్టించుకోలేకపోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
