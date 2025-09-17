ఇంటి దగ్గరే మలవ్యర్థ శుద్ధీకరణ - విజయవాడలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్
నేరుగా ఇంటికే వెళ్లి సెప్టిక్ ట్యాంకులో మలమూత్రాలు వాహనంలోనే శుద్ధి - క్లోరినేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వ్యర్థ జలాలు శుభ్రమైన నీటిగా మార్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 4:52 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 6:04 PM IST
Mobile Septage Treatment Unit in Vijayawada: సెప్టిక్ ట్యాంకుల నుంచి వెలువడే మలమూత్ర మిశ్రమం సరైన విధంగా శుద్ధి చేయకపోవడం వల్ల నీరు, నేల కాలుష్యమై ప్రజారోగ్య సమస్యలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. సాధారణంగా ఈ వ్యర్థాన్ని వాక్యూమ్ ట్రక్కుల ద్వారా తీసుకెళ్లి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో, నీటి వనరుల దగ్గర పారబోసే పద్ధతిని ఇప్పటి వరకు అనుసరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యలకు శాస్త్రీయ, సమర్థవంతమైన పరిష్కారం కోసం మొబైల్ సెప్టేజ్ ట్రీట్మెంట్ యూనిట్ను రాష్ట్రంలోనే మెుదటి సారి విజయవాడ రూరల్ మండలం రామవరప్పాడు పంచాయతీకి ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది.
సెప్టిక్ ట్యాంక్ వద్దే వ్యర్థాల శుద్ధి: సాధారణంగా మన ఇళ్లలో సెప్టిక్ ట్యాంక్ నిండితే వెంటనే వాహనాన్ని పిలుస్తాం. అప్పుడు వారు వచ్చి వ్యర్థాలను తీసుకెళ్లి వేరే ప్రాంతాల్లో విడిచి పెడతారు. ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా వాటిని ఇళ్ల వద్దే శుద్ధి చేసే ప్రక్రియను స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఓ మొబైల్ వాహనాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద దీన్ని విజయవాడ రూరల్ మండలం రామవరప్పాడు పంచాయతీకి ఆగస్టు 21న కేటాయించింది.
దీని అవసరం ఉన్న వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లి సెప్టిక్ ట్యాంకులో మలమూత్రాలను వాహనంలోనే శుద్ధి చేసేస్తుంది. మొదట పోలిమర్ ట్యాంక్, కోనికల్ ట్యాంక్, సెంట్రీఫ్యూజ్, సాండ్, కార్బన్, మైక్రో, అల్ట్రా ఫిల్టర్ల ద్వారా శుద్ధి చేసి, సబ్ మెర్సిబుల్ సీవేజ్ పంపు ద్వారా సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ పంపు, దాని తర్వాత క్లోరినేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా వ్యర్థ జలాలను శుభ్రమైన నీటిగా మారుస్తుంది. ఇలా వచ్చిన నీటిని మొక్కలకు, లేదా కాలువలు, భూగర్భంలో ఎక్కడ కలిపినా ఎటువంటి దుర్వాసన రాకుండా, వ్యాధులు కూడా ప్రబలకుండా పర్యావరణ హితకరంగా దీనిని రూపొందించారు. మల వ్యర్థాలన్నీ 0.02 మైక్రాన్ల పొడి రూపంలో మారి సెంట్రీఫ్యూజ్ బ్యాగ్లో చేరుతాయి.
ఈ యంత్రం గంటకు దాదాపు 6 వేల లీటర్ల వ్యర్థాలు శుభ్రం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం అధికారులు విజయవాడ కలెక్టరేట్లో దీనిపై ప్రజలకు పూర్తి అవగాహనను కల్పిస్తున్నారు. త్వరలో రామవరప్పాడు పంచాయతీ వాసులకు టోల్ఫ్రీ నంబర్ ద్వారా అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు. ఆ నంబర్కు ఫోన్ చేస్తే నేరుగా గ్రామస్థుల ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి రూ. 500 ఫీజుతో సెప్టిక్ ట్యాంకును శుద్ధి చేస్తారు.
ఉపయోగాలు: మొబైల్ సెప్టేజ్ ట్రీట్మెంట్ యూనిట్ ద్వారా పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని వాటిళ్లకుండా శుద్ధి చేసిన జలాలను కాలువల్లో లేదా భూగర్భంలో కలుపుకోవచ్చు. దీని వలన ఎటువంటి దుష్రభావాలు కలగవు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ వాహనంతో నీరు, నేల కాలుష్యం కాకుండా నీటి వనరుల దగ్గర వీటిని పారబోసే పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పవచ్చు.
మల వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ దిశగా ముందడుగు