Special Story on Portable House in Sangareddy Dist : ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అన్నది ఒకప్పటి సామెత. ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టడం మరీ అంత పెద్ద పనేం కాదు. ఆన్లైన్లో వస్తువులు ఆర్డర్ ఇచ్చినట్లుగా మనకు కావాల్సిన మోడల్ ఇంటిని ఆర్డర్ ఇస్తే రోజుల వ్యవధిలోనే తెచ్చి కోరిన చోట పెట్టేస్తారు. ఈ ఇళ్లను మనం ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెంట తీసుకెళ్లే సౌలభ్యం ఉంది. ఇలాంటి కదిలే ఇళ్లను సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం శివారు ప్రాంతంలోని కంది, రుద్రారం, పటాన్చెరులలో తయారీదారులు రూపొందించి వాటిని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ నగర వాసులు జిల్లాతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో పామ్ల్యాండ్స్ను కొనుగోలు చేసి అక్కడ సెలవు రోజుల్లో విశ్రాంతి కోసం విడిది చేస్తున్నారు. కొనుగోలు చేసిన ఫామ్లాండ్స్ వద్ద నివాసం ఉండేందుకు ఈ మొబైల్ ఇళ్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు వీటిని కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్తున్నట్లుగా నిర్మాణదారులు వెల్లడించారు.
వసతులు ఇలా : -
తక్కువ ఖర్చుతో : చెక్క, షిప్పింగ్ కంటెయినర్లతో తక్కువ ఖర్చుతోనే మొబైల్ ఇళ్లను కస్టమర్లకు నచ్చిన ఆకృతుల్లో రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మొబైల్ ఇళ్ల తయారీ ఓ పరిశ్రమగా పరివర్తనం చెందుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం శివారులో 4 ప్రాంతాల్లో పదుల సంఖ్యలో కార్మికులు ఈ ఇళ్ల తయారీలో నిమగ్నమవుతున్నారు. రోజుకు 10 నుంచి 15 ఇళ్లను విక్రయిస్తున్నట్లుగా నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. నిర్మాణ తీరును ఆధారంగా ధర ఉంటుంది.
సకల సౌకర్యాలు : సాధారణ ఇళ్లలో మాదిరిగానే మొబైల్ ఇళ్లలో కిచెన్రూం, హాలు, పడక గది, శౌచాలయాలు ఇలా అన్ని వసతులు సమకూరుస్తున్నారు. టైల్స్ వేయించుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. కావాల్సిన చోటికి తరలించాక డ్రైనేజీ కనెక్షన్ను ఇస్తారు. సింగిల్, డబుల్ బెడ్రూమ్, డూప్లెక్స్ ఇలా ఏ నమూనాలో, ఎలా కావాలంటే అలా నిర్మించి ఇస్తున్నారు. ఈ ఇళ్ల కింద పార్కింగ్ ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. షిప్పింగ్ కంటెయినర్లతో రక్షణకు ప్రత్యేకంగా మొబైల్హౌస్లను కూడా రూపొందిస్తున్నారు. వీటితో పాటు చెక్కను వినియోగిస్తున్నారు.
ఆకట్టుకునేలా కంటెయినర్ ఇల్లు : హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు చుట్టు పక్కల జిల్లాలు, శివారుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం జోరు మీదుండటంతో సొంత ఫాం ల్యాండ్, ప్లాట్లను కొనుగోలు చేస్తున్న యజమానులు, రియల్ ఎస్టేట్ లేఅవుట్లు ఏర్పాటు చేసే నిర్వాహకులు, సొంత పొలం కలిగిన యజమానులు ఇప్పుడు పోర్టబుల్ క్యాబిన్స్ (కంటెయినర్ హౌస్) ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అభిరుచికి తగినట్లుగా అధునాతన సౌకర్యాలతో కలల గృహాన్ని, వ్యాపార కేంద్రాన్ని, దుకాణాలను, ఆఫీసులను, గెస్ట్హౌజ్లను, ఫాంహౌస్లను రోజుల వ్యవధిలోనే సమకూర్చుకుంటున్నారు.
స్థిరాస్తి రంగం వ్యాపారులు లే అవుట్లలో క్యాంపు ఆఫీసులు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ప్లాట్ల విక్రయాలు అన్నీ పూర్తి కాగానే కంటెయినర్ ఆఫీసును కూడా తరలించుకుపోతున్నారు. ప్లాట్లు, ఫాంల్యాండ్ ఓనర్లు సైతం తమకు నచ్చినట్లు కంటెయినర్ ఇళ్లను నిర్మించుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల స్థలాన్ని విక్రయించాల్సి వస్తే, ఈ ఇంటిని మరోచోటకు తరలించుకుపోతున్నారు.
అసలేంటి ఈ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఇళ్లు? - నెలలోనే ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి! - Mobile Houses Trending in Hyderabad