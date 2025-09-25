ఆస్పత్రికి వెళ్లలేకపోతున్నారా? - ఈ యాప్లతో వైద్య సలహాలు, సూచనలు!
సలహాలు, సూచనలు తెలియజేస్తుంది - వైద్యులు రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ అప్లోడ్ చేస్తే ఇంటివద్దకే మందులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 2:51 PM IST
Mobile Apps For Senior Citizen Health Checkup And Medicine Details: వృద్ధాప్యం జీవితంలో విశ్రాంత దశ. మలి దశలో ఉత్సాహంగా ఉండడం అనేది ఒక వరం. మీరు కోరుకున్నవన్నీ పొందినప్పటికీ, సులువుగా చిక్కనిది ఆరోగ్యం. బాల్యం, యవ్వనం, వివాహం, ఉద్యోగం ఇలా అనేక దశల్లో ఎన్నో ఆటుపోట్లను చూసి వృద్ధాప్యానికి చేరువవుతున్న కొద్దీ, పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఆసుపత్రులకు వెళ్లలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి.
ఇంట్లోనే వైద్య పరమైన సలహాలు, సూచనలు పొందేందుకు ఎన్నో యాప్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని కొవ్వూరులోని షకీనా ట్రూలైఫ్ ఆసుపత్రి జనరల్ ఫిజీషియన్, డైబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఎ. పృథ్వీరాజ్ చెబుతున్నారు. ఫోన్ వినియోగంలో కాస్త పరిజ్ఞానం ఉంటే ఆ సేవలను ఇంటి వద్దే ప్రాథమిక పరీక్ష చేసుకుని అవసరమైన వైద్యం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వైద్యపరమైన సలహాలు, సూచనలు అందించేందుకు వయోధికుల కోసం ఎన్నో యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని మీ కోసం, అవి ఏమిటంటే?
నెట్మెడ్స్ : ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే చాలు మందులను మీ ఇంటి వద్దకే వస్తాయి . వైద్యులు రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్లను ఈ యాప్ల్లో అప్లోడ్ చేస్తే, అవసరమైన మందులను పంపుతారు. ఈ సేవల్లో టాటా 1 ఎంజీ, అపోలో, నెట్మెడ్స్ వంటి యాప్లు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందాయి.
హెడ్స్పేస్ : శారీరకంగా, మానసికంగా కలిగిన ఒత్తిడి, ఆందోళన నియంత్రణ విధానాలను గురించి మీకు తెలియజేస్తుంది. ఇది శ్వాస నియంత్రణ విధానం, ప్రశాంతతపై అవగాహన కల్పిస్తుంది. యోగా విషయాలను తెలియపర్చేందుకు ఏఐ ఆధారిత సహచరుడు కూడా తోడుగా ఉంటాడు.
మెడిసేఫ్ : ప్రతిరోజూ సకాలంలో మాత్రలను వేసుకోవడాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. మరచిపోతే సంరక్షకులకు అప్రమత్తం చేసేందుకు ఇది సందేశాన్ని పంపిస్తుంది. వృద్ధుల ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
బ్లడ్ప్రెజర్ : రక్తపోటు ప్రభావాన్ని గుర్తిస్తుంది. బరువు, ఇతర ముఖ్యమైన గణాంకాలను ట్రాక్ చేస్తుంది. అదే విధంగా మనకు చూపిస్తుంది. ఆ సమాచారం ఆధారంగా వైద్యుల ద్వారా త్వరితగతిన చికిత్స పొందవచ్చు.
స్నోర్ల్యాబ్ : నిద్రలో గురక పెట్టినప్పుడు ఆ శబ్దాలను రికార్డు చేస్తుంది. ఎంత సేపు ఎంత గాఢంగా గురక పెడుతున్నారో తెలియజేస్తుంది. ఇది తీవ్రత ఆధారంగా స్కోరు లెక్కిస్తుంది. దీని ప్రకారం తదుపరి చర్యలకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఫోన్లోనే ఈ సదుపాయం: వైద్య సిబ్బంది ఏబీడీఎం యాప్లో రోగి ఆరోగ్య వివరాలు అన్నింటిని నమోదు చేస్తున్నారు. రోగులు తమ స్మార్ట్ఫోన్లలో అభయ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే చాలు. ఈ యాప్ ఉంటే రోగి ఓపీ సెంటర్లో క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓపీ స్లిప్స్ కౌంటర్లో క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ను ఇన్స్టాల్ చేశారు. మొబైల్ ఫోన్లోనే యాప్ సహాయంతో స్కాన్ చేయగానే, మీకు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేయాలి. అవి నమోదు చేస్తే, ఓపీ నంబర్ వస్తుంది. ఈ యాప్లోనే రోగికి అవసరమైన వైద్యుడి వివరాలు కూడా కనిపిస్తాయి. దాని ఆధారంగా, వారు వైద్యుడిని సంప్రదించి సులభంగా వైద్య సేవలను పొందవచ్చు.
