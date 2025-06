ETV Bharat / state

కవితపై కేసీఆర్ మౌన ఆగ్రహం! - కలిసేందుకు వచ్చినా పలకరించని అధినేత - KCR IGNORED KAVITHA IN HIS HOUSE

KCR Ignored Kavitha in His House At Erravalli ( ETV Bharat )

Published : June 12, 2025 at 12:26 PM IST | Updated : June 12, 2025 at 1:07 PM IST

KCR Ignored Kavitha in His House At Erravalli : ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత వ్యవహారం బీఆర్ఎస్​లో​ కొంతకాలంగా చర్చనీయాంశమైన నేపథ్యంలో ఆమె బుధవారం తన తండ్రి, పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ను కలవడానికి ఎర్రవల్లిలోని నివాసానికి వెళ్లడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. భర్త అనిల్‌ కుమార్‌తో కలిసి అక్కడికి వెళ్లిన కవితతో కేసీఆర్‌ మాట్లాడలేదని తెలిసింది. ఆమె వెళ్లే సమయానికి కేసీఆర్‌ కాళేశ్వరం కమిషన్‌ విచారణకు హాజరయ్యేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. కవితపై కేసీఆర్ మౌన ఆగ్రహం! - కలిసేందుకు వచ్చినా పలకరించని అధినేత (ETV Bharat)

Last Updated : June 12, 2025 at 1:07 PM IST