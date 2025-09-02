MLC Kavitha Suspended from BRS : భారత రాష్ట్ర సమితి సంచల నిర్ణయం తీసుకుంది. పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శులు సోమ భరత్కుమార్, టి. రవీందర్రావు పేరిట ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇటీవల కాలంలో కవిత ప్రవర్తిస్తున్న తీరు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్కి నష్టం కలిగించేలా ఉన్నాయని, అధిష్ఠానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ అధినేత కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు.
పార్టీ MLC శ్రీమతి కె. కవిత ఇటీవలి కాలంలో ప్రవర్తిస్తున్న తీరుతెన్నులు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం కలిగించే రీతిలో ఉన్నందున పార్టీ అధిష్టానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నది.— BRS Party (@BRSparty) September 2, 2025
హరీశ్రావు, సంతోష్కుమార్లపై కవిత ఆరోపణలు : కాళేశ్వరం అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో సోమవారం తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కవిత స్పందించారు. ఎవరి వల్ల, ఎందుకోసం మాజీ సీఎం కేసీఆర్కు అవినీతి మరక అంటిందో గుర్తించాలని ఆమె సూచించారు. కేసీఆర్ పక్కనున్న కొందరు చేసిన పని వల్ల ఆయనకు చెడ్డపేరు వచ్చిందని తెలిపారు. కాళేశ్వరం విషయంలో ఐదేళ్లు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్న హరీశ్రావు పాత్ర లేదా అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు.
అలాగే మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్, హరీశ్రావు, మేఘా ఇంజినీరింగ్ వల్లే కేసీఆర్కు చెడ్డపేరు వచ్చిందని ఆమె తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపించారు. కేసీఆర్ జనం కోసం పని చేస్తే వాళ్లు సొంత ఆస్తులు పెంపు కోసం పని చేశారని ఆమె మండిపడ్డారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ తనపై ఎన్నోసార్లు కుట్రలు చేశారని కవిత ఆరోపించారు. తనపై ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఏం మాట్లాడినా నోరు మెదపలేదని, కానీ ఈ రోజు కేసీఆర్ బిడ్డగా ఎంతో బాధపడుతున్నట్లు చెప్పారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ వెనుక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉండి అంతా నడిపిస్తున్నారని విమర్శించారు.
రేవంత్రెడ్డి, సంతోష్, హరీశ్ మధ్య లోపాయకారి ఒప్పందం ఉందని ఎమ్మెల్సీ కవిత విమర్శించారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ను రేవంత్ ఏమీ అనరని, తన తండ్రిపైనే బాణం వేస్తారని ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్ మీద సీబీఐ దర్యాప్తు వేశాక పార్టీ ఉంటే ఏమిటీ? లేకపోతే ఏంటీ? కేసీఆర్ దాకా వచ్చాక పార్టీ ఉంటే ఏంటి? పోతే ఏంటీ? అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇది తన తండ్రి పరువుకు సంబంధించిన విషయం అని అన్నారు. తన లేఖ బయటకు వచ్చినా తాను ఎవరి పేర్లు బయటపెట్టలేదని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు కవితను బీఆర్ఎస్ను సస్పెన్షన్ చేస్తూ పార్టీ నాయకత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్లో పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో మరీ చూడాలి.
