'కోడ్'​ కూయకముందే తాయిలాలు - పంపకాలు, వేడుకలే ప్రచార వేదికలు

మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో అనివార్యమైన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక - అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించక ముందే ప్రచారంతో హెరెత్తిస్తున్న ఆశావహులు - తాయిలాలతో ఓటర్లకు గాలం వేసేందుకు యత్నాలు

jubilee hills bypoll 2025
jubilee hills bypoll 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 10:18 AM IST

3 Min Read
jubilee hills bypoll 2025 : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలకు సంబంధించి ఇంకా తేదీని ప్రకటించలేదు. ప్రధాన పార్టీలకు సంబంధించిన అభ్యర్థుల పేర్లు ఖరారు కాలేదు. అశావాహులు మాత్రం ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఎన్నికల ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తున్నారు. మరోవైపు పంపకాలను షురూ చేశారు. పండగలు, శుభకార్యాలను ఇందుకు మంచి వేదికలుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్​ ఖరారై, నోటిఫికేషన్ వెలువడితే ప్రచార ఖర్చు నిబంధనల ప్రకారం లెక్కలోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం దీనికి లెక్కా పత్రం అవసరం లేదు. ఈ అంశమే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆశావహులకు మంచి అవకాశంగా మారింది. అందుకే అన్నా మమ్మల్ని జర గుర్తుపెట్టుకోరాదే! అంటూ బహుమతులను అందజేస్తూ ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. ఇదీ జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో తాజా పరిస్థితి అని చెప్పవచ్చు.

ఆశావహుల హడావుడి : ఈసారి జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక జరగనుండటంతో ఈ స్థానంపై కాంగ్రెస్‌ కన్నేసింది. దీంతో పలువురు నాయకులు జూబ్లీహిల్స్​ టికెట్​ను ఆశిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్​ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతను ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. ఆమె ఇంకా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించలేదు. కానీ బీఆర్ఎస్​ శ్రేణులు మాత్రం రంగంలోకి దిగాయి. మరోవైపు బీజేపీ కూడా అభ్యర్థిని ఖరారు చేయలేదు. ఓ పార్టీ అభ్యర్థి బతుకమ్మ సంబరాలను వేదికగా చేసుకుని మహిళలకు చీరల పంపిణీకి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి పార్టీ శ్రేణులు కూపన్లను అందిస్తున్నాయి.

  • ఒక పార్టీ నుంచి జూబ్లీహిల్స్​ టిక్కెట్​ను ఆశిస్తున్న నాయకుడు వెండి కుంకుమ భరణిల పంపిణీకి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. తనకే సీటు గ్యారంటీ అని ఆయన అనుచరులతో చెప్పిస్తున్నారు. పలు వర్గాలున్న ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ పంపకాలు ఎంత మేరకు అభ్యర్థులకు కలిసి వస్తుందోనన్న చర్చ సాగుతోంది.
  • ఓ సీనియర్‌ నాయకుడు కొద్ది రోజులుగా మెడికల్​ క్యాంప్​లను నిర్వహిస్తున్నారు. కంటి పరీక్షలను చేయిస్తూ కళ్లద్దాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు.
  • ఓ యువనేత ఇటీవల సీమంతం వేడుకలను నిర్వహించి స్త్రీలకు సారెలు పంపిణీ చేశారు.
  • కూపన్ల కోసం మహిళలు పెద్దఎత్తున బతుకమ్మ వేడుకలకు హాజరవుతున్నారు. దీంతో ప్రచారానికి కొదవ లేదని వారు భావిస్తున్నారు.
  • ఓ ప్రధాన పార్టీ టికెట్‌ ఆశిస్తున్న నాయకుడు ఉచితంగా కేబుల్‌ టీవీ సర్వీసు ఇస్తామన్నట్లుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అవుతోంది.

ప్రజలను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో ఆశావహులు : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ వెలువడనప్పటికీ నాయకులు మాత్రం ముందు నుంచే ప్రజల్లో ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారితో మమేకమయ్యేందుకు వచ్చే ఏ అవకాశాన్ని కూడా విడిచిపెట్టడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే దసరా, బతుకమ్మ పండుగలను తమ ప్రచారం కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొంతమంది చిరు కానుకలను కూడా ఇచ్చి ప్రజల మెప్పు పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

అనారోగ్య కారణాలతో ఈ ఏడాది జూన్‌ 8న ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన మృతితో జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. త్వరలో దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయనుంది. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడక ముందే ఇలా ఉంటే, ప్రకటన వచ్చాక ఇంక ఏవిధంగా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు అభ్యర్థిని భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్​ఎస్​) ప్రకటించింది. ఇటీవల మృతిచెందిన ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ సతీమణి సునీతకు టికెట్‌ కేటాయించింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో అభ్యర్థి పేరును పార్టీ వెల్లడించింది.

