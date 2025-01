ETV Bharat / state

హిందూపురంలో బాలయ్య సందడి - ELECTRICITY SUBSTATION BHUMI PUJA

MLA Balakrishna in Bhumi Puja For The Electricity Substation in Hindupur : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పర్యటించారు. ఇందులో భాగంగా మూడోరోజు హిందూపురం రూరల్ గొల్లపురంగ్రామంలో రూ.3.48 కోట్లతో నిర్మించనున్న విద్యుత్ సబ్‌స్టేషన్‌కు ఆయన భూమి పూజ చేసి పనులు ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

హిందూపురం నియోజకవర్గంలో విద్యుత్ సమస్య లేకుండా తగినన్ని సబ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. నివాస ప్రాంతాల ప్రజలతోపాటు రైతులు, పరిశ్రమలకు తగినంత విద్యుత్ సరఫరా చేయడానికి కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. హిందూపురం నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం ఎప్పటికప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నట్లు తెలిపారు.