'స్త్రీ శక్తి' పథకం - ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రారంభించి స్వయంగా నడిపిన 'బాలయ్య'

‘స్త్రీ శక్తి’ పథకం సందర్భంగా పలు ఆసక్తికర సన్నివేశాలు - కండక్టర్ అవతారమెత్తిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, మహిళలకు జీరో టికెట్‌ కొట్టిన ఉప సభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు

MLA Balakrishna Drive RTC Bus in Hindupur
MLA Balakrishna Drive RTC Bus in Hindupur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 3:52 PM IST

MLA Balakrishna Drive RTC Bus in Hindupur : మహిళలకు కూటమి సర్కార్​ ఇచ్చిన మరో హామీని స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు నెరవేర్చింది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించడంపై మహిళల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నెలవారీ ఖర్చులు ఆదా అవుతాయని మహిళలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా పలు ఆసక్తికర సన్నివేశాలు చోటు చేసుకున్నాయి.

స్వయంగా బస్సు నడిపిన బాలకృష్ణ : స్త్రీ శక్తి పథకం ప్రారంభం సందర్భంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో కొత్త ఆర్టీసీ బస్సులను ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా స్టీరింగ్ పట్టి బస్సును కొద్దిదూరం నడిపారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుంచి చౌడేశ్వరి కాలనీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే స్వగృహం వరకు బాలకృష్ణనే స్వయంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. అలాగే ఉచితంగా ప్రయాణం చేసిన మహిళల గుర్తింపు కార్డులు పరిశీలించారు. బాలకృష్ణ డ్రైవింగ్ చేయడంతో అధికార యంత్రాంగం, టీడీపీ శ్రేణుల్లో జోష్‌ నిండింది. తమ ప్రాంతానికి కొత్త బస్సులు రావడంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

జీరో టికెట్‌ కొట్టిన రఘురామకృష్ణరాజు : అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దుంపగడప నుంచి ఉండి వరకు బస్సులో ప్రయాణిస్తూ మహిళకు ఉప సభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు జీరో టికెట్‌ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం ప్రారంభం సందర్భంగా రణస్థలం నుంచి ఎచ్చెర్ల వరకు సుమారు 22 కి.మీ మేర ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు బస్సును నడిపారు.

కండక్టర్ అవతారమెత్తిన మంత్రి కొల్లు : కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మచిలీపట్నం ఆర్టీసీ బస్టాండ్​లో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఎన్నికల హామీ సూపర్ సిక్స్​లో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలు పరిచామని గుర్తు చేశారు. అనంతరం ఆర్టీసీ కండక్టర్ అవతారమెత్తిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సందర్భంగా మహిళల వద్ద గుర్తింపు కార్డు చూసి జీరో టికెట్ ఇచ్చారు. మచిలీపట్నం బస్టాండ్ నుంచి కోనేరు సెంటర్, మూడు స్తంభాల సెంటరు వరకు ప్రయాణించి మధ్యలో ఎక్కిన మహిళలకు టికెట్లను అందజేశారు.

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పెనమలూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మోడీ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఉయ్యూరు ఆర్టీసీ డిపోలో స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. స్వయంగా ఎమ్మెల్యే బాడీ ప్రసాద్ బస్సు నడుపుకుంటూ పోరంకి వరకు రావడం విశేషం. ఆర్టీసీ బస్సులో ఎమ్మెల్యే భార్య హేమ, నియోజకవర్గ తెలుగు మహిళలు ప్రయాణికులు కండక్టర్ ఇచ్చిన జీరో టికెట్​తో ప్రయాణం చేశారు.

నేతలకు పాలాభిషేకాలు : సూపర్ సిక్స్​లో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​కు మహిళలు పాలాభిషేకం చేశారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుని సూపర్ సిక్స్​ పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అమలు చేశారని కొనియడారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 74 శాతం బస్సులను మహిళలకు కేటాయించటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. రోజుకి రూ. 162 కోట్లు, సంవత్సరానికి రూ.2,000 కోట్ల వరకు ప్రభుత్వంపై అధిక భారం పడుతున్నా ఇచ్చిన హామీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలబెట్టుకున్నారని కొనియాడారు.

