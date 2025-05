ETV Bharat / state

ఏపీలో జపాన్ దేశం​ మామిడిపండ్లు - కిలో రూ.2.50 లక్షలు! - JAPAN COUNTRY MANGOES IN AP

Japan country Miyazaki mangoes in AP ( ETV Bharat )

Published : May 17, 2025 at 2:43 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Japan country Miyazaki mangoes in AP: జపాన్‌ దేశానికి చెందిన మియాజాకీ రకం మామిడి పండ్లు అందరీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ధర పలుకుతున్నాయి. అందుకే చాలామంది రైతులు, ప్రత్యేకమైన పంటలు పండించేవారు వీటిని పెంచేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఆ క్రమంలోనే ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల మియాజాకీ మామిడి పండ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి.

ఇలాంటి మామిడిపండ్లు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కాశాయి. భామిని మండలానికి చెందిన రైతు గరుగుబిల్లి లక్ష్మీపతినాయుడు తోటలో ఈ రకం పండ్లు కాశాయి. ఈ మియాజాకీ మొక్కలను 2022లో హైదరాబాద్‌లోని ఓ నర్సరీలో ఒక్కోటి రూ.5 వేలు చొప్పున రెండు కొనుగోలు చేసి, తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో నాటినట్లు ఆయన తెలిపారు. మూడేళ్ల తరువాత అవి కాపునకు వచ్చాయని, ఒక్కోటి అయిదు చొప్పున కాయలు కాశాయని వాటికి రెండు పెంపుడు కుక్కలను కాపలాగా పెట్టి సంరక్షించానని చెప్పారు. మియాజాకీ మామిడి సాగు జపాన్‌లో ఎక్కువని, ఆ దేశ మార్కెట్లలో కిలో రూ.2.50 లక్షల వరకు పలుకుతాయని లక్ష్మీపతినాయుడు చెప్పారు.

Former Minister Erasu Prathap Reddy is Doing Mango Farming : ప్రపంచంలో ఖరీదైన మామిడిగా పేరొందిన ‘మియాజాకీ’ రకం మామిడిని నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన టీడీపీ నేత, మాజీ మంత్రి ఏరాసు ప్రతాప్‌రెడ్డి తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ప్రయోగాత్మకంగా పండించారు. జపాన్‌ శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేసిన ఈ రకం మామిడి గతంలో బంగ్లాదేశ్‌లో ఒక కేజీ రూ.లక్ష పలికింది. దాంతో మియాజాకీ మామిడిపండ్లపై ప్రపంచ రైతులు దృష్టి సారించారు.

మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన బీటా కెరోటిన్, విటమిన్‌-సి, విటమిన్‌-ఎ, ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ వంటివి అందులో పుష్కలంగా ఉండటంతో వాటిని ఎంత ధరైనా వెచ్చించి కొనుగోలు చేయడానికైనా సంపన్నవర్గాల వారు వెనుకాడటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి ఏరాసు ప్రతాప్‌రెడ్డి రెండేళ్ల కిందట బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగిన ‘మామిడి మేళా’ ప్రదర్శనలో ఆరు మియాజాకీ రకం మొక్కలను కొనుగోలు చేసి తన పొలంలో వేశారు. ఉద్యానశాఖ అధికారుల సలహాలు, సూచనలు పాటిస్తూ వాటికి తెగుళ్లు సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఆయన ప్రయత్నాలు ఫలించడంతో ఈ ఏడాది కాయలు కాశాయి.