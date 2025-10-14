ఆ జిల్లాలో మహిళలు కనిపించకుండాపోతున్నారు - ఏడాదికి వేలల్లో మిస్సింగ్ కేసులు
సమాజంలో పెరుగుతున్న మహిళలపై చిన్నచూపు - మహిళల మిస్సింగ్ కేసులు అధికం - కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ జాతీయ నేర గణాంక విభాగం తెలిపిన కేసుల వివరాలు
Published : October 14, 2025 at 12:52 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 1:03 PM IST
Women Missing Cases Increase in Telangana : తరాలు మారినా ఆడపిల్లల తలరాతలు మాత్రం మారడం లేదు. సమాజంలో ఎక్కడో ఒక చోట వారిని చిన్నచూపు చూస్తూనే ఉన్నారు. సొంటింట్లోనే ఆడపిల్లకు అన్యాయం జరుగుతోంది. అమ్మాయి పుట్టిన దగ్గరి నుంచి తన చివరి మజిలీ వరకు ఎన్నో వివక్షలకు గురవుతోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ మహిళలను బానిసలుగానే చూస్తున్నారు. వారిపై జరిగే ఆకృత్యాలు చూస్తుంటే దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినా ఆడవాళ్లకు మాత్రం స్వాతంత్య్రం రాలేదనే అభిప్రాయం కలగక మానదు! ఈ ఆధునిక యుగంలోనూ ఇంకా మహిళలను చిన్నచూపు చూస్తూ వారిపై పైచేయి సాధించాలని చూసే పురుషులు ఎంతో మంది!!
ఇవన్నీ సరిపోవన్నట్లు మహిళలను స్మగ్లింగ్ ముఠాలు ట్రాఫికింగ్ పేరుతో ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసి, వారి జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆడవారి ప్రాణాలు కూడా పోయిన దాఖలాలు ఉన్నాయి.
అదృశ్యం కేసులో మహిళలే ఎక్కువ : ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిన ఓ మహిళ తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. ఎక్కడ వెతికినా ఆమె సమాచారం, ఆచూకీ అనేది దొరకలేదు. బంధువుల ఇళ్లలో వాకబు చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఆచూకీ అనేది లభించలేదు. ఇలా అనేక మంది మహిళలు ఎక్కువ మొత్తంలో కనిపించకుండా పోతున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏడాదికి వేల సంఖ్యలో అదృశ్యం కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. పోలీస్ స్టేషన్ల వారీగా నమోదు అవుతున్న కేసుల్లో చాలా వరకు గుర్తించడం లేదు. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ జాతీయ నేర గణాంక విభాగం విడుదల చేసిన జిల్లాల వారి వివరాల్లో కనిపించకుండా పోయిన మహిళల సంఖ్య ఇక్కడే అధికంగా ఉంది. అదృశ్యం కేసుల్లో మహిళలతో పాటు చిన్నారులు, యువకులు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు.
962 మంది అదృశ్యం : 2023 సంవత్సరంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా 962 మంది మహిళలు అదృశ్యం అయ్యారు. 2022లో 1,175 మహిళలు కనిపించకుండా పోయారు. ఈ సంఖ్య 2023లో మరింత పెరిగింది. 2023 ఒక్క ఏడాదిలోనే 1,230 అదృశ్యం కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇందులో చిన్నారులు 111 మంది కాగా, 18 సంవత్సరాల పైబడిన వారు 179 మంది అదృశ్యమయ్యారు. 2022లో పిల్లలు 219 మంది, 114 మంది 18 ఏళ్లు పైబడిన వారు కనిపించకుండా పోయినట్లు కేసులు నమోదు అయ్యారు.
ఏటా పెరుగుతున్న కేసులు : చాలా పోలీస్ స్టేషన్లలో 14 ఏళ్లలోపు పిల్లలు అదృశ్యమైన కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. వీధుల్లోకి వెళ్లిన వారు, తిరిగి ఇంటికి రావడం లేదు. కొంత మంది సమాచారం పూర్తిగా తెలియకుండానే పోతోంది. 18 ఏళ్లలోపు వారు కూడా చాలా మంది అదృశ్యం అవుతున్నారు. ఏటా ఇలాంటి కేసులు పెరుగుతూనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మహిళలే ఎక్కువ : 2023 సంవత్సరంలో కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం 395 మంది అదృశ్యమవగా, అందులో మహిళలు 303, 18 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు 60, పిల్లలు 18, ఇతరులు 14 మంది ఉన్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో 303 మిస్సింగ్ కేసులు నమోదవగా, బాధితుల్లో 232 మంది మహిళలు ఉన్నారు. జగిత్యాలలో 354 మిస్సింగ్ కేసుల్లో, 294 మంది మహిళలు, సిరిసిల్ల జిల్లాలో 178 అదృశ్యమవగా, వారిలో 133 మంది మహిళలే ఉండటం గమనార్హం.
