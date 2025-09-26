ETV Bharat / state

ఆ పరిచయాల వల్లే అదృశ్యం కేసులు - మోసపోయేది వాళ్లే!

సామాజిక మాధ్యమాల్లో చాటింగ్‌లు- డబ్బు కాజెయ్యడానికి అమ్మాయిలను మోసం చేస్తున్న యువకులు

missing-cases-in-kakinada-district
Representative image of Phone Addict (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Missing Cases in Kakinada District : సామాజిక మాద్యమాల్లో పరిచయాలు, తెలియని వ్యక్తులను కలవడం, ఇన్​స్టాగ్రాంలలో చాటింగ్​లు, ఫోన్​ కాల్స్​తో సాన్నిహిత్యం చివరకు మోసపోవడం. ఇటీవల ఇటువంటి ఘటనలే ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కాకినాడకు చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన యువకుడితో పరిచయం పెంచుకుంది.

అతని మాటలు నమ్మి సుమారు 20 తులాల బంగారంతో హైదరాబాద్‌లో ఉన్న అతని వద్దకు వెళ్లింది. పోలీసులు వారిని తీసుకొచ్చి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చారు. పదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలికను ఫేస్‌బుక్‌లో పరిచయమైన ఓ యువకుడు మాటలో మాయ చేశాడు. అతడిని కలవడానికి ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్లిపోయింది. పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారంగా ఆమె ఆచూకీ గుర్తించి, కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.

మంచి, చెడులు తెలియని వయసులో కొందరు బాలికలు ఆకర్షణకు లోనవుతున్నారు. మాయమాటలు నమ్మి తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. కన్నవారికి కన్నీటి వేదన మిగులుస్తున్నారు. తీరా వాస్తవాలు తెలుసుకుని కొందరు, పోలీసుల సాయంతో మరికొందరు ఇంటిబాట పడుతున్నారు. చరవాణులు, సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావంతో ఇలాంటి ఘటనలు జిల్లాలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

నాలుగు రోజులకు ఒక కేసు : కాకినాడ జిల్లా పరిధిలో నాలుగు రోజులకు ఒకటి ఇలాంటి కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కొంతమంది యువకులు డబ్బు ప్రధానంగా అమ్మాయిలను మోసం చేస్తున్నారు. చరవాణుల వినియోగం విపరీతంగా పెరగడం, కొత్తవారితో పరిచయం, ఆకర్షణ వల్ల ఈ ఘటనలు పెరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనపై దృష్టి పెట్టాలని, అవగాహన పెంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పరిచయం లేనివారితో చాటింగ్‌ వద్దు : ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం పెరిగిందని ఎస్పీ బిందుమాధవ్​ తెలిపారు. వాటిని చూసి యువత ఊహల్లో తేలుతున్నారని, తప్పుడు నిర్ణయాలతో తప్పటడుగులు వేస్తున్నారన్నారు. అలా జరగకుండా ఉండటానికి అవసరం మేరకే వినియోగించాలని సూచించాలని అన్నారు. పరిచయం లేని వారితో చాటింగ్‌ చేయకూడదన్నారు. పిల్లలు చరవాణులు ఉపయోగించే సమయంలో వీలైనంత వరకూ పెద్దలు పక్కనే ఉండాలని అన్నారు. స్ఫూర్తివంతమైన వ్యక్తులు, విజేతల జీవితాల గురించి తెలియజేయాలని పేర్కొన్నారు.

పిల్లల ప్రవర్తన గమనించాలి : కౌమార దశలో పిల్లలు వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో సన్నివేశాలను తమకు అన్వయించుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రుల ప్రేమాభినాలు లేనివారు త్వరగా మోసపోతారు. ఇంట్లో పెద్దలు ఎప్పటికప్పుడు పిల్లలను గమనిస్తూ ఉండాలి. ప్రవర్తనలో మార్పు కనిపిస్తే అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. వారి స్నేహితులతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. బెదిరించడం, కొట్టడం వంటివి తగదు. అవసరమైతే మానసిక వైద్యనిపుణులను సంప్రదించాలి.

దూసుకుపోతున్న 'ఆపరేషన్‌ ట్రేస్‌'- నెల రోజుల్లో 670 కేసుల్లో సత్ఫలితాలు

మరోవైపు బాలికల అదృశ్యం కేసులను ఛేదించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పోలీసు శాఖ చేపట్టిన ‘ఆపరేషన్‌ ట్రేస్‌’ సత్ఫలితాలిచ్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నెల రోజుల్లో 670 కేసులు ఛేదించగలిగారు. తప్పిపోయిన, అపహరణకు గురైన బాలికల ఆచూకీ కనిపెట్టి వారి కుటుంబసభ్యుల చెంతకు చేర్చారు. జులై 31 నాటికి ఈ తరహా 1,065 కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించిన డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా వారి ఆచూకీ కనిపెట్టేందుకు ఆగస్టు నెలంతా ‘ఆపరేషన్‌ ట్రేస్‌’ పేరిట స్పెషల్‌డ్రైవ్‌ చేపట్టారు.

'నిన్ను వదిలి ఎక్కడికీ వెళ్లనమ్మా' - 25 ఏళ్ల తర్వాత తల్లి చెంతకు కుమారుడు

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSING CASESSOCIAL MEDIA CONTACTSPOLICE TRACE MISSING GIRLS CASESమిస్సింగ్​ కేసులుMISSING CASES IN KAKINADA DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మొరాకోకు రక్షణగా భారత ఆవిష్కరణ- ఎలాంటి ప్లేస్​లో అయినా దూసుకుపోవడమే!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.