మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది : మిస్ వరల్డ్ ఓపల్ సుచాత - MISS WORLD SUCHATA IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన పింక్ పవర్ రన్ 2.0 లాంచ్ కార్యక్రమం - రొమ్ము క్యాన్సర్​పై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - పాల్గొన్న మిస్ వరల్డ్ సుచాత ఓపల్

Miss World At NIMS Hospital
Miss World At NIMS Hospital (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 8:42 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:03 PM IST

Miss World At NIMS Hospital : రొమ్ము క్యాన్సర్​ని తొలి దశలో గుర్తించడంలో మహిళలు చాలా వరకు విఫలం అవుతున్నారని మిస్ వరల్డ్ సుచాత ఓపల్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్​లోని ఓ హోటల్​లో నిర్వహించిన పింక్ పవర్ రన్ 2.0 లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. సుధారెడ్డి ఫౌండేషన్, మెయిల్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.

రొమ్ము క్యాన్సర్​పై అవగాహన కల్పించేందుకు సుధా రెడ్డి గతేడాది ఈ పింక్ పవర్ రన్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తాజాగా నిర్వహించిన రెండో ఎడిషన్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమెతో పాటు మిస్ వరల్డ్ 2025 సుచాత ఓపల్, మిస్ వరల్డ్ ఏషియా 2025 కృష్ణ గ్రవిడ్జ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పింక్ పవర్ రన్ టీషర్ట్​లను ఆవిష్కరించారు.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే : సెప్టెంబర్ 28న నెక్లెస్ రోడ్​లో ఈ పింక్ పవర్ రన్​ని 10కె, 5కె, 3కె ఫార్మాట్​లలో నిర్వహించనున్నట్టు సుధారెడ్డి ప్రకటించారు. రొమ్ము క్యాన్సర్​పై ప్రతి ఒక్కరిలో అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ రన్​ని నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఓపల్ సుచాత మాట్లాడుతూ 16 ఏళ్ల వయసులోనే రొమ్ములో గడ్డలు రావడంతో తాను శస్త్ర చికిత్స చేయించుకునట్టు తెలిపారు. మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కుటుంబం, సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని ప్రతి మహిళ తన ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది : మిస్ వరల్డ్ ఓపల్ సుచాత (ETV)

మానసికంగా దృఢంగా ఉంటే : మిస్ వరల్డ్ 2025 సుచాత ఓపల్ హైదరాబాద్ నిమ్స్ ఆస్పత్రిని సందర్శించారు. సుధారెడ్డి ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ సుధారెడ్డి, మిస్ వరల్డ్ ఏషియా 2025 కృష్ణ గ్రవిడ్జ్​తో కలిసి నిమ్స్​లో పర్యటించారు. క్యాన్సర్ విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని పరామర్శించారు. రోగులకు పండ్లు, మంచినీళ్ల బాటిళ్లను అందించారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉండటం ద్వారా క్యాన్సర్​ని జయించవచ్చని అవగాహన కల్పించారు.

"బ్లడ్ క్యాన్సర్​ బారిన పడిన పిల్లలకు సుధారెడ్డి ఫౌండేషన్​లో ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందిస్తాము. వీరి పరిస్థితులను చూడటానికి మిస్ వరల్డ్ సుచాత, మిస్ వరల్డ్ ఏషియా కృష్ణ గ్రవిడ్జ్ ఇక్కడికి వచ్చారు. వారితో పిల్లలు చాలా ఆనందంగా సమయాన్ని గడిపారు, వారిని చూసి ప్రేరణ పొందారు. ఇక్కడ చేరిన పిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం మంది రోగం నయమై ఆనందంగా ఇంటికి వెళుతున్నారు. పిల్లల ప్రాణాల కాపాడుతున్న వైద్యులను, వారి కృషిని చూస్తుంటే నాకెంతో గర్వంగా ఉంది." - సుధారెడ్డి, సుధారెడ్డి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు

వారి ధైర్యం నాకెంతో ప్రేరణ కలిగించింది : భారత్​లోని వైద్యులు చేస్తున్న సేవలు, ఆసుపత్రిలో ఉన్న చిన్నారులు, వారిలోని ధైర్యాన్ని చూస్తుంటే నాకెంతో ప్రేరణ కలిగిందని మిస్ వరల్డ్ 2025 సుచాత ఓపల్ అన్నారు. ఇక్కడి క్యాన్సర్ బాధితులు ఎంతటి బాధలో ఉన్నా వారు ధైర్యంగా, ఆనందంగా ఉండటాన్ని చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. జీవతంలో మంచి చెడు రెండూ ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. వీరంతా త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకున్నారు.

"ఈ ఆసుపత్రికి రావటం నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడి వైద్యులు చేస్తున్న సేవలు, ఆసుపత్రిలో ఉన్న చిన్నారులు వారిలోని ధైర్యాన్ని చూస్తుంటే నాకెంతో ప్రేరణ కలిగింది. భారత్​లోని క్యాన్సర్ బాధితులు ఎంతటి బాధలో ఉన్నా వారు ధైర్యంగా, ఆనందంగా ఉండటాన్ని చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీరిలో కొందరు అనారోగ్యం కారణంగా కొంత నీరసంగా ఉన్నారు. జీవతంలో మంచి చెడు రెండూ ఉంటాయి. వీరంతా త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. డాక్టర్లు వీరికి అందించే సేవలు, ఇక్కడి వైద్యశాల పనితీరును చూడటం గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నాను." - సుచాత ఓపల్, మిస్ వరల్డ్ 2025

