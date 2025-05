ETV Bharat / state

ఎక్స్‌పీరియమ్‌ ఎకో పార్క్‌ చూసి ముగ్ధులైన మిస్ వరల్డ్ మోడల్స్ - MISS WORLD MODELS IN ECO PARK

Miss World Contestants visit Eco Park ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 16, 2025 at 7:03 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 7:24 PM IST 1 Min Read

Miss World Contestants visit Eco Park : మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో భాగంగా ఇవాళ పలువురు మిస్ వరల్డ్ పోటీదారులు హైదరాబాద్ చిలుకూరు సమీపంలోని ఎక్స్​పీరియమ్ ఎకో పార్క్​ను సందర్శించారు. మిస్ వరల్డ్ పోటీల కోసం వచ్చిన అందాల భామలు పార్క్ అందాలను వీక్షించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి సేకరించిన అరుదైన జాతి మొక్కలు, వాటి ప్రత్యేకతల గురించి పార్క్ యజమాని రాందేవ్ రావు వారికి వివరించారు. అందాల భామల సెల్ఫీలు : అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన పార్క్​ను, అందులో ఉన్న అరుదైన మొక్కలు, అద్భుతమైన శిల్పాలను, థీమ్ మోడల్స్​ను చూసి ముద్దుగుమ్మలు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఎకో పార్క్ అందాల మధ్య అందాల భామలు సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేశారు. అక్కడి చిన్నారులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. ఎక్స్‌పీరియమ్‌ ఎకో పార్క్‌ చూసి ముగ్ధులైన మిస్ వరల్డ్ మోడల్స్ (ETV Bharat) జనవరిలో ప్రారంభమైన ఈ పార్క్ 150 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. దేశ, విదేశాలకు చెందిన 85వేల వృక్షజాతులు, థీమ్​ పార్కులతో రాందేవ్ రావు దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడి చెట్లు, మొక్కల ఖరీదు రూ. లక్ష నుంచి మూడున్నర కోట్ల వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉన్న శిల్పాల విలువ కూడా రూ.5 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఖరీదు చేస్తాయి. ఇందులో అడ్వైంజర్ పార్క్, స్నో పార్క్, ఫొటో ఫ్రెండ్లీ జోన్​ అంటూ ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.

