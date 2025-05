ETV Bharat / state

అందమైన నా నవ్వు వెనక ఎన్నో కష్టాలున్నాయి : మిస్ సౌతాఫ్రికా - MISS SOUTH AFRICA ZOALIZE JANSEN

Miss South Africa Zoalize Jansen ( ETV Bharat )

Published : May 18, 2025 at 5:29 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 6:13 PM IST

Miss South Africa Zoalize Jansen Interview : అనేక కష్టాలు, కన్నీళ్లు దాటి తన తల్లి బలమైన సంకల్పంతోనే జీవితంలో ఇంతటి గొప్ప స్థాయికి చేరానంటున్నారు మిస్ సౌతాఫ్రికా జోయలైజ్ జన్​సెన్. 72వ మిస్ వరల్డ్ కంటిస్టెంట్​గా లభించిన ఈ అవకాశం చాలా గొప్పదని ఆమె అన్నారు.

