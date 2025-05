ETV Bharat / state

మిస్ ఇంగ్లాండ్ మిల్లా మాగీ వివాదంపై స్పందించిన మిస్ వరల్డ్ సీఈవో జూలియో మోర్లే - MISS ENGLAND MILLA MAGEE WITHDRAWS

Miss World 2025 Competition ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 24, 2025 at 8:34 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 8:47 PM IST 2 Min Read

Miss World 2025 Competition : భారత్​లోని హైదరాబాద్​లో జరుగుతున్న 72వ మిస్​ వరల్డ్​ పోటీల నుంచి మిస్​ ఇంగ్లాండ్​ 2025 మిల్లా మాగీ వైదొలగిన విషయాలపై మిస్​ వరల్డ్​ సంస్థ స్పందించింది. ఇటీవల బ్రిటీష్​ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న కథనాలపై మిస్​ వరల్డ్​ సంస్థ ఛైర్​పర్సన్​, సీఈఓ జూలియా మోర్లే వివరణ ఇచ్చారు. ఆ మేరకు ఒక ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ మిస్ ఇంగ్లాండ్​ మాగీ ఆరోపణలను ఖండించారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో మిస్​ ఇంగ్లాండ్​ మిల్లా మాగీ తన తల్లి, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అత్యవసర పరిస్థితి కారణంగా ఈ పోటీల నుంచి విరమించుకోవాలని సంస్థను కోరినట్లు మిస్​ వరల్డ్​ ఛైర్​పర్సన్​, సీఈఓ జూలియా మోర్లే తెలిపారు. మిల్లా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని వెంటనే స్పందించి ఆమె కుటుంబ సభ్యుల సంక్షేమం తొలి ప్రాధాన్యతగా పరిగణించామన్నారు. తక్షణమే ఆమెను ఇంగ్లాండ్​కు తిరిగి పంపే ఏర్పాట్లు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. మిస్​ మిల్లా మిస్​ వరల్డ్​ పోటీల నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత మిస్​ ఇంగ్లాండ్ మొదటి రన్నరప్​ మిస్ షార్లెట్​ గ్రాంట్​ ఇంగ్లాండ్​ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు ముందుకొచ్చారని ప్రస్తావించారు.

Last Updated : May 24, 2025 at 8:47 PM IST