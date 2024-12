ETV Bharat / state

గాయమై ఆసుపత్రికి వచ్చిన మహిళ పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన - సీఎం ఆగ్రహం

Misbehavior on Woman at Scanning Center in Visakha: విశాఖ నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్కానింగ్‌ కోసం వచ్చిన ఓ మహిళను సిబ్బంది వేధింపులకు గురి చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం విశాఖకు చెందిన ఓ మహిళ తలకు గాయమై సోమవారం రాత్రి ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. స్కానింగ్‌ చేయించాలని వైద్యులు చెప్పడంతో అదే ఆసుపత్రిలోని స్కానింగ్‌ సెంటర్‌కు వెళ్లింది. ఇదే అదునుగా భావించిన స్కానింగ్‌ సెంటర్‌ ఇన్‌ఛార్జి ప్రకాశ్‌ దురుద్దేశంతో స్కానింగ్‌ కోసం దుస్తులు తీసేయాలని ఆమెకు చెప్పాడు.

ఆ తర్వాత ఆమెతో అతను అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. మహిళ కేకలు వేయడంతో అక్కడే ఉన్న స్థానికులు స్పందించి ప్రకాశ్‌కు దేహశుద్ధి చేశారు. ఈ మేరకు సమాచారం అందుకున్న విశాఖ 3వ పట్టణ సీఐ రమణయ్య హాస్పటల్​కు చేరుకుని ప్రకాశ్​ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మంగళవారం కోర్టులో హాజరుపర్చి రిమాండ్‌కు తరలించినట్టు సీఐ తెలిపారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంతో రోగులు నరకం చూస్తున్నారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. కాగా ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది.

సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం: విశాఖ నగరంలోని ఓ హాస్పిటల్​లో స్కానింగ్ కోసం వచ్చిన మహిళపై అక్కడి సిబ్బంది లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తలకు గాయం తగిలిన మహిళపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం బాధాకరమన్నారు. మరోసారి ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన స్కానింగ్ సెంటర్ సిబ్బందిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు.