పారిశుద్ధ్య కార్మికుడి అవతారమెత్తిన మిర్యాలగుడ ఎమ్మెల్యే - ఇంటింటికి వెళ్లి చెత్త సేకరణ - MIRYALAGUDA MLA COLLECT GARBAGE

Published : June 14, 2025 at 5:02 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

miryalaguda mla collect garbage from houses in his town : ఆరోగ్యమైన జీవనాన్ని సాగించాలంటే మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ విషయంపై ప్రజల్లో చైతన్యం నింపేందుకు మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి పారిశుద్ధ్య కార్మికుడి అవతారమెత్తారు. పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం నుంచి గాంధీనగర్ వరకు నేరుగా వాహనాన్ని నడుపుకుంటూ వెళ్లి చెత్తను సేకరించారు. ఆపై కాలినడకన ఇంటింటికి తిరిగి పారిశుద్ధ్యంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.