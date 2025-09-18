ETV Bharat / state

కుమారుడి రిసెప్షన్​ క్యాన్సిల్​ చేసి - రైతులకు రూ.2 కోట్లు ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే

నియోజకవర్గంలోని రైతుల కోసం ఎమ్మెల్యే మంచి మనసు - కుమారుడి రిసెప్షన్​ క్యాన్సిల్​ చేసిన మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారీగా విరాళం

Miryalaguda MLA 2cr Donation for Farmers
Miryalaguda MLA 2cr Donation for Farmers (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 2:21 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Miryalaguda MLA 2cr Donation for Farmers : ప్రజా ప్రతినిధి తలచుకుంటే తన కుమార్తె/ కుమారుడు పెళ్లిని ఎంతో వైభవంగా జరిపించొచ్చు. ఆకాశమంత పందిరి వేసి, ఊరందరినీ పెళ్లికి ఆహ్వానించవచ్చు. రకరకాల పిండి వంటలు వండి, వచ్చిన అతిథులకు విందు భోజనం వడ్డించవచ్చు. కానీ ఈ ఎమ్మెల్యే అలాంటి హంగూ ఆర్భాటాలు ఏమీ చేయలేదు. చాలా సింపుల్​గా తన కుమారుడి వివాహం జరిపించారు. ఆపై రిసెప్షన్​ చేయకుండా మానవతాకోణంలో ఆలోచించి, రైతులకు లబ్ధి చేకూరేలా నిర్ణయం తీసుకుని ఆచరణలో పెట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

కుమారుడి రిసెప్షన్​ రద్దు చేసి : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి కుమారుడి వివాహం ఇటీవల వైభవంగా జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యే తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. కుమారుడి రిసెష్షన్​ రద్దు చేసి, ఆ డబ్బులను తన నియోజకవర్గంలోని రైతుల కోసం ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అనుకున్నదే తడవుగా రూ.2 కోట్ల చెక్​ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అందించారు. సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డిని కలిసి చెక్​ను అందజేశారు. ఈ సహాయం ద్వారా లక్ష మంది రైతులకు ఒక్కో యూరియా బస్తా ఉచితంగా అందించాలని సీఎంను ఆయన కోరారు.

ఇటీవల ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి కుమారుడు సాయి ప్రసన్న వివాహం జరిగింది. మిర్యాలగూడలో భారీ ఎత్తున రిసెప్షన్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్యే మొదట భావించారు. అయితే రాష్ట్రంలో యూరియా కోసం రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. కుమారుడి రిసెప్షన్‌ను రద్దు చేసుకుని, ఆ డబ్బును రైతుల కోసం ఖర్చు చేసేందుకు ఆయన ముందుకు వచ్చి ముఖ్యమంత్రికి రూ.2 కోట్ల చెక్ అందించారు. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మారెడ్డి, ఆయన కుటుంబసభ్యులను సీఎం అభినందించారు.

అసలు కథ ఇది : యూరియా కోసం రాష్ట్రంలో రైతులు ఇప్పటికే ఎరువుల దుకాణాల ఎదుట రైలు బండి మాదిరిగా క్యూలైన్లు కడుతున్న దృశ్యాలు చూస్తూనే ఉన్నాం. రాత్రీపగలు అనే తేడా లేకుండా తమ చెప్పులు, సంచులను క్యూలైన్లలో పెట్టి యూరియా బస్తాల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఇతర పనులు మానుకుని మరీ పొద్దంతా ఎరువుల దుకాణాల వద్దే పడిగాపులు కాస్తున్నారు. కొరతను నిరసిస్తూ కొన్నిచోట్ల నిరసన జ్వాలలు రేగుతుండగా, మరికొన్ని చోట్ల పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య బస్తాల పంపిణీ కొనసాగుతోంది. ఇంత చేసినా అన్నదాతలకు సరిపడా ఎరువు బస్తాలు మాత్రం ఇంకా అందడం లేదు.

ప్రజాప్రతినిధులు, పలుకుబడి ఉన్నవాళ్లు ఫోన్లు చేసినా సరే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండటం లేదు. తాజాగా మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే తన నియోజకవర్గ ప్రయోజనాల కోసం రూ.2 కోట్ల చెక్​ ఇచ్చి, ప్రభుత్వానికి తనవంతు సహకారం అందించారు. ఈ ఎమ్మెల్యేను ఆదర్శంగా తీసుకొని, మరింత మంది ప్రజాప్రతినిధులు ముందుకు వస్తారేమో చూడాలి. ఏదేమైనా తన కుమారుడి వివాహాన్ని గ్రాండ్​గా చేయకుండా, ఇలా రైతుల కోసం ఆలోచించిన ఈ ఎమ్మెల్యే ఆలోచనకు సెల్యూట్​ చేయాల్సిందే!

Last Updated : September 18, 2025 at 2:34 PM IST

