ఒక్కరి నేత్రదానం - ఇద్దరికి కంటి చూపు - అవయవదానంతో కలకాలం జీవించండి - AWARENESS OF EYE DONATION TELANGANA

ఎయిడ్స్‌ బాధితులు మినహా ఎలాంటి కారణంతో చనిపోయినా నేత్రాలను దానం చేయొచ్చంటున్న వైద్యులు - ప్రజల్లో అవగాహనా లోపంతో నేత్రదానానికి ముందుకురాని యువత - జాతీయ నేత్రదాన పక్షోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్న ఆరోగ్య శాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 7:04 PM IST

Awareness Of Eye Donation Telangana : ఒకరి నేత్రదానం ఇద్దరికి చూపునిస్తుంది. అవగాహనా లోపం, చనిపోయిన వారి కుటుంబాలు ముందుకు రాకపోవడం, వారిని సంప్రదించేందుకు సంబంధిత సంస్థల మొహమాటంతో ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదు. అవయవ దానం చేసేందుకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కేవలం 452 మంది మాత్రమే అధికారికంగా ముందుకొచ్చినట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాలో సుమారు 5% - 6% మంది అంధత్వ లోపంతో బాధపడుతున్నవారు ఉన్నారని నివారణ సంస్థ సర్వే వెల్లడించింది. ​ఈ లోపాన్ని అధిగమించడానికి ప్రజలు తమ వంతు సాయం అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆగస్టు 28 నుంచి సెప్టెంబరు 8 వరకు జాతీయ నేత్రదాన పక్షోత్సవాలను ఆరోగ్యశాఖ నిర్వహిస్తోంది. దీనిపై ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేస్తూ నేత్రదానంపై అవగాహన కల్పిస్తూ అంగీకరించేలా చొరవ తీసుకోవడంతో పాటు అంధత్వలోపాన్ని అధిగమించేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది.

పెద్ద దిక్కును కోల్పోయి తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్నా : మంచిర్యాలకు చెందిన గడిగొప్పుల సదానందం గతేడాది గుండెనొప్పితో మృతి చెందారు. ఇంటికి పెద్ద దిక్కును కోల్పోయి తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్నా సామాజిక బాధ్యతను, సేవాగుణాన్ని ఆయన కుటుంబసభ్యులు మరువలేదు. ఆయన నేత్రాలను దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. మరో ఇద్దరికి చూపునిచ్చేందుకు సిద్ధమై సదాశయ ఫౌండేషన్​కు సమాచారం అందించి వారి ద్వారా ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ బ్యాంకుకు అందజేశారు.

దానం చేస్తానంటూ ముందుకొచ్చిన యువకుడు : నేత్రదాన పక్షోత్సవాల్లో భాగమగా మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రచార, అవగాహన కార్యక్రమంలో ఓ యువకుడు తన నేత్రాలను దానం చేస్తానంటూ అంగీకార పత్రాన్ని అందజేశారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు రావాలి. ఆధికారికంగా పత్రాన్ని అందించి మరింత మందికి స్ఫూర్తినివ్వాలి.

మరణించినా ఇద్దరికి చూపునివ్వొచ్చు : హెచ్​ఐవీ/ ఎయిడ్స్ బాధితులు మినహాయించి ఎలాంటి కారణంతో చనిపోయినా నేత్రాలను దానం చేయొచ్చని సంబంధిత వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరణించినా చూపు బతుకుతుందని, ఇద్దరు వ్యక్తులు అంధత్వ లోపం నుంచి బయటపడతారంటున్నారు.

అధిక సంఖ్యలో మరణాలు : ప్రమాదాలు, అనారోగ్య సమస్యలతో భారీగా మరణాలు సంభవిస్తున్నా అతి కొద్ది మంది మాత్రమే నేత్ర దానాలు చేసిన వారు ఉన్నారని అంధత్వ నియంత్రణ సంస్థ చెబుతోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు చనిపోయిన 246 మంది నుంచి నేత్రాలను సేకరించారు. కుమరం భీం జిల్లాలో ఇప్పటి వరికు ఒక్కరు సైతం దానం చేయలేదు. ముందస్తు అంగీకార పత్రం, కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయడం, చనిపోయిన తర్వాత సేకరణ సంస్థలకు సమాచారం ఇవ్వడంతోనే ఈ లోపం నుంచి బాధితులు బయటపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

వీరికి సమాచారం ఇస్తే సరిపోతుంది : చాలా కుటుంబాల్లో నేత్రదానం చేయాలని ఉంటుంది. అయితే ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక వదిలేస్తున్నారు. దీనివల్ల వీటి కోసం ఎదురుచూస్తున్న బాధితులకు ఆలస్యమవుతోంది. దానంపై అంగీకార పత్రాన్ని జిల్లాలోని ఏ ఆరోగ్య కేంద్రంలోనైనా ఇవ్వొచ్చని నింయంత్రణ సంస్థ అధికారులు చెబుతున్నారు. మరణించిన వ్యక్తుల బంధువులు వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రి, స్వచ్ఛంద సంస్థలైన లయన్స్​క్లబ్, రెడ్​క్రాస్, సదాశయ ఫౌండేషన్​ సభ్యులకు సమాచారం అందింస్తే వారు నేరుగా వచ్చి సేకరిస్తారని సూచిస్తున్నారు.

