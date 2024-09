ETV Bharat / state

అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రావొద్దు - ప్రజలకు మంత్రుల సూచన - Ministers Review on Heavy Rains

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ministers Review on Rains Falling Across the State: వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత (Home Minister Anita) విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. కలెక్టర్లతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి ఎప్పటికప్పుడు వర్ష ప్రభావంపై సమీక్షిస్తున్నారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వరద ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యేక బలగాల ద్వారా సహాయక చర్యలను చేపట్టాలని సూచించారు.

నలుగురు మృతి చెందడంపై విచారం: విజయవాడలోని మొగల్రాజపురంలో కొండ చరియలు విరిగిపడి నలుగురు మృతి చెందడంపై హోంమంత్రి విచారం వ్యక్తం చేశారు. శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించాలని సహాయక సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చారు. వర్ష ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నందున అధికారులు సమర్థవంతంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.

కీలకమైన రహదారుల్లో ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు నిలిచి ట్రాఫిక్ ఏర్పడకుండా రాకపోకలు సాగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. మరో 24 గంటల వరకూ వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత రక్షణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రాకుండా ఉండాలని ప్రజలకు హోంమంత్రి సూచించారు.

