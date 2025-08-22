ETV Bharat / state

అమరావతిపై దుష్ప్రచారం మానుకోవాలి - లేకుంటే చర్యలు తప్పవు: మంత్రులు - MINISTERS COMMENT ON YSRCP LEADERS

అమరావతిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కూటమి మంత్రులు ఆగ్రహం - రాజధానిలో పర్యటించి మునిగిపోయిందని నిరూపించాలని సవాల్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 6:09 PM IST

Ministers Comment on YSRCP Leaders About Amaravati: వరదలు వచ్చి అమరావతి మునిగిపోయిందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కూటమి మంత్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దమ్ముంటే రాజధానిలో పర్యటించి రాజధాని మునిగిపోయిందని నిరూపించాలని సవాల్ విసిరారు. అంతేకానీ ఇలా నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకోవాలని, లేదంటే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

ప్రజలే ఛీ కొడతారు : కొండవీటి వాగు వద్ద సమస్య ఏంటో తెలుసుకోకుండా దుష్ప్రచారం చేశారని మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. రాజధానిలో నీరుకొండ వద్ద కొండవీటి వాగును మంత్రి పరిశీలించారు. వెస్ట్‌ బైపాస్‌ బ్రిడ్జి కింద వాగు ప్రవాహానికి 25 అడుగుల లోతులో ఉండాలని అయితే, పూర్తిగా మట్టితో నిండిపోవడంతో నీళ్లు వెనక్కి వచ్చాయని చెప్పారు. అధికారులు స్పందించి రోడ్డుకు గండికొట్టి నీటిని బయటకు పంపించారని చెప్పారు. అయితే దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిజాలు తెలుసుకోకుండా పనిగట్టుకొని దుష్ప్రచారం చేయడం సరికాదని మండిపడ్డారు.

అమరావతిలో ఎంత భారీగా వరదలు వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా నెదర్లాండ్స్‌ వాళ్లు డిజైన్‌ చేశారని తెలిపారు. ఒక కంపెనీ వాళ్లు తమ ఆఫీసుకు వెళ్లేందుకు వాగుమీద రోడ్డు వేసేశారని, కానీ వర్షాలకు ముందు మట్టి తొలగించి ఉంటే ఈ సమస్య ఉండేది కాదని వివరించారు. రోడ్డుకు గండి పెట్టిన 24 గంటల్లోనే మొత్తం నీళ్లు వెళ్లిపోయాయని వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అమరావతిని ఆపాలని చూస్తే ప్రజలే ఛీ కొడతారని మంత్రి నారాయణ అన్నారు.

అంతా దుష్ప్రచారం : రాజధానిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న దుష్ప్రచారంపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మండిపడ్డారు. అమరావతిని లేపడానికి, పొన్నూరును ముంచేసారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి మురళి చేసిన వ్యాఖ్యలు పచ్చి ఆబద్ధాలని అన్నారు. గుంటూరు ఛానల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ మూసి ఉందా, తెరిచి ఉందా అంటే సమాధానం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చేబ్రోలు, తాడికొండ, మంగళగిరి, పెదకాకాని మండలాల్లో 200 నుంచి 300 మిల్లీమీటర్లు వర్షపాతం నమోదు విషయం తెలుసా అంటే సమాధానం లేదని అన్నారు.

పొన్నూరుపైనే కాదు, ప్రకాశం బ్యారేజ్ గేట్లు పని చేయడం లేదు, బెజవాడ మునిగిపోతుంది, కాపర్ డ్యాం కొట్టుకుపోతుంది, తుంగభద్ర గేట్లు లేవడం లేదంటూ నిత్యం అబద్ధాలు, అసత్యాలే వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారం చేసిందని ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ మీడియా, సోషల్ మీడియా ప్రజలలో భయాందోళనలు, అనుమానాలు రేకెత్తించడం అశాంతిని సృష్టించడం లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నాయని దుయ్యబట్టారు. నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఉండదన్నట్లుగానే వైఎస్సార్సీపీ నేతల మాటల్లో నిజాయితీ కూడా ఉండదని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు.

నీట మునిగింది నవ నగరాలు కాదు-నవరత్నాల పార్టీ : వరదకు అమరావతి మునిగిందంటూ వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఖండించారు. దమ్ముంటే రాజధానిలో పర్యటించి అమరావతి మునిగిపోయిందని నిరూపించాలని సవాల్ చేశారు. నీట మునిగింది నవ నగరాలు కాదని నవరత్నాల పార్టీ అని మండిపడ్డారు. అమరావతిపై వైఎస్సార్సీపీకి అక్కసు ఎందుకని ప్రశ్నించారు. ప్రజా వ్యతిరేకతతో వైఎస్సార్సీపీ మునిగిందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని అన్నారు. పార్టీ నేతలు విడిచి వెళ్తుంటే కాపాడుకోలేని వైఎస్సార్సీపీ ఓ మునిగిపోయే నావ అని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతి ప్రతిష్టతో ఆడుకుంటే మీకు భవిష్యత్​లో 11 సీట్లు కూడా రావని హెచ్చరించారు. అమరావతిపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తే చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

