ETV Bharat / state

100 పునరావాస కేంద్రాలు- 17 స్పెషల్ టీంలు-సిద్దంగా హెలికాప్టర్లు - Ministers review on flood situation

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ministers are Conducting Series of Reviews Due to Rains ( ETV Bharat )