మంత్రులు అడ్లూరి, పొన్నం మధ్య వివాదం - ఫోన్​లో మాట్లాడిన మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌

మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పొన్నం ప్రభాకర్ మధ్య వివాదం - మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ ఇద్దరితో ఫోన్‌లో మాట్లాడి వివాదాన్ని మరింత జటిలం చేయవద్దని సూచించినట్లు సమాచారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 3:48 PM IST

1 Min Read
Ministers adluri laxman And Ponnam Prabhakar Clash : జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ప్రచారంపై సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్ముణ్‌కుమార్‌ స్పందించారు. తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై పొన్నం ప్రభాకర్‌ స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. తాను పక్కన ఉంటే మరో మంత్రి వివేక్‌ ఓర్చుకోవడం లేదని, లేచి వెళ్లి పోతున్నారని ఆరోపించారు. పొన్నం మాదిరిగా అహంకారంగా మాట్లాడటం తనకు రాదని అన్నారు. ఆయన తన తప్పు తెలుసుకుంటారని అనుకున్నానని ఇప్పటికీ మారకపోతే తర్వాత జరిగే పరిణామాలకు ఆయన బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని అడ్లూరి వ్యాఖ్యానించారు. త్వరలోనే సోనియాగాంధీ, రాహుల్, ఖర్గే, మీనాక్షి నటరాజ్‌ను కలుస్తానని అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ వెల్లడించారు.

మరింత జటిలం చేయవద్దని మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ సూచన : మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌, పొన్నం ప్రభాకర్‌ల మధ్య తలెత్తిన వివాదంపై పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ స్పందించారు. ఇద్దరి మధ్య చోటు చేసుకున్న వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం జరగడం పొన్నం వ్యాఖ్యలపై మంత్రి అడ్లూరి స్పందించడంతో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ జోక్యం చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఉదయం ఇద్దరితో ఫోన్‌లో మాట్లాడి వివాదాన్ని మరింత జటిలం చేయవద్దని సూచించినట్లు సమాచారం. ఇద్దరు సమన్వయంతో కలిసి పని చేసుకోవాలని ఒకరికొరు సహకరించుకోవాలని చెప్పినట్లుగా పీసీసీ వర్గాలు తెలిపాయి. పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా జోక్యం చేసుకోవడంతో ఇద్దరు మంత్రుల మధ్య చోటు చేసుకున్న వివాదానికి తెరపడినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అడ్లూరి వ్యాఖ్యలపై నేను స్పందించను : మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ వ్యాఖ్యలపై తాను స్పందించనని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌తో విభేదాల నేపథ్యంలో మంత్రి స్పందించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు తనతో మాట్లాడారని, అదే ఫైనల్‌ అని వెల్లడించారు. రహ్మత్‌నగర్‌ భేటీలో ఏం జరిగిందో ఆయనకు వివరించానని, అడ్లూరి వ్యాఖ్యలపై తాను స్పందించనని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ పరంగా తమకు మహేశ్‌ గౌడ్‌ ఆదేశాలు శిరోధార్యమని అన్నారు.

