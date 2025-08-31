Minister Uttam Kumar Reddy on Justice PC Ghose Report on Kaleshwaram : డ్యామ్కు, బ్యారేజీకి తేడా లేకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులు చేశారని ఎన్డీఎస్ఏ నివేదికలో ఉందని నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరంపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ నివేదికపై ఉత్తమ్ కుమర్రెడ్డి అసెంబ్లీలో చర్చను ప్రారంభించారు. మేడిగడ్డలో పూర్తి నీరు నిల్వ చేసి కూలిపోయేందుకు కారణం అయ్యారని మండిపడ్డారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు రూ.87,449 కోట్లు ఖర్చు చేశారని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు గుండెకాయ లాంటి మేడిగడ్డ దెబ్బతిందని, మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం నిరుపయోగంగా మారాయని ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి అన్నారు. రూ.21 వేల కోట్లతో కట్టినవన్నీ 20 నెలలుగా నిరుపయోగంగా మారాయని ఆరోపించారు. ప్రాణహిత-చేవెళ్లకు జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని గతంలో మూడు లేఖలు రాశారని, అప్పటి కేంద్రమంత్రి ఉమాభారతి రాష్ట్రానికి లేఖ రాశారని గుర్తు చేశారు. ప్రాణహిత-చేవెళ్లకు తొలుత రూ.11,600 కోట్లు కావాలని కమిటీ చెప్పిందని, ప్రాణహిత-చేవెళ్ల డిజైన్లను అప్పటి సీఎం మార్చారని కమిటీ చెప్పిందని, మేడిగడ్డలో బ్యారేజ్ నిర్మించవద్దని నిపుణుల కమిటీ స్పష్టంగా చెప్పిందని, మేడిగడ్డ వద్ద బ్యారేజ్ వద్దని వ్యాప్కోస్ నిపుణులు కూడా చెప్పారని వివరించారు.
రాష్ట్రానికి పెనుభారంగా మారింది : వ్యాప్కోస్ డీపీఆర్ ఇవ్వకముందే మేడిగడ్డ వద్ద బ్యారేజ్ కట్టాలని నిర్ణయించారని, కేబినెట్ అనుమతి లేకుండానే జీవో ఇచ్చారని ఆరోపించారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల నిర్మాణ ఖర్చులు భారీగా పెంచేశారని, ఆయా బ్యారేజ్లకు జరిగిన నష్టం రాష్ట్రానికి పెనుభారంగా మారిందని తెలిపారు. ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు రూ.38 వేల కోట్లతో పూర్తవ్వాల్సి ఉందని, ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ఖర్చును రూ.38 వేల కోట్ల నుంచి రూ.లక్షా 47 వేల కోట్లకు పెంచారని, 2019 నుంచి 2023 వరకు లిఫ్ట్ చేసినవి 162 టీఎంసీలు మాత్రమని అన్నారు. కాళేశ్వరం నుంచి ఏడాదికి 20.2 టీఎంసీలు మాత్రమే లిఫ్ట్ చేశారని, 34 లక్షల ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు నీరు ఇస్తామని చెప్పారని పేర్కొన్నారు.
ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు : రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేసినా లక్ష ఎకరాలకు కూడా నీరు ఇవ్వలేదని మంత్రి ఆరోపించారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చాక ఇలాంటి విపత్తు ఏ రాష్ట్రంలోనూ జరగలేదని, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగినప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉందని విమర్శించారు. ఎన్డీఎస్ఏపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని, నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ బిల్లు తెచ్చినప్పుడు బీఆర్ఎస్ మద్దతిచ్చిందని, డ్యామ్కు, బ్యారేజ్కు తేడా లేకుండా పనులు చేశారని ఎన్డీఎస్ఏ నివేదికలో ఉందని అన్నారు. మేడిగడ్డలో పూర్తి నీరు నిల్వ చేసి కూలిపోయేందుకు కారణమయ్యారని, మేడిగడ్డలో పూర్తిగా నీరు నిల్వ చేయవద్దని అప్పటి అధికారులే చెప్పారని అన్నారు.
మీరు కట్టిన ప్రాజెక్టు మీ హయాంలోనే కూలిపోయింది : ఎన్డీఎస్ఏలో నిపుణులు, సీనియర్ అధికారులు ఉంటారని, పూర్ ప్లానింగ్, డిజైన్ వల్లే మేడిగడ్డ కూలిందని ఎన్డీఎస్ఏ తేల్చి చెప్పిందని తెలిపారు. నిర్మాణంలో క్వాలిటీ కంట్రోల్ పాటించలేదని ఎన్డీఎస్ఏ నిపుణులు స్పష్టం చేశారని, మే వచ్చాక ఆ మూడు బ్యారేజ్ల్లో నీరు నిల్వ చేయలేదని వెల్లడించారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్లలో నీరు నిల్వ చేయకున్నా పంటలకు నీరిచ్చామని, బీఆర్ఎస్ నేతల స్పందన చూసి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. మీరు కట్టిన ప్రాజెక్టు మీ హయాంలోనే కూలిపోయిందని ఆరోపించారు.
కోర్టుకు వెళ్లింది ఎవరు? : కాళేశ్వరం కూలిన తర్వాత ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నెంబర్వన్ అయ్యామని, వరిసాగులో దేశంలోనే నెంబర్వన్ రాష్ట్రం తెలంగాణ అని కేంద్రమే చెప్పందని, నిర్మాణ సంస్థకు ఉన్న అనుభవం కూడా పట్టించుకోలేదని, రూ.21 వేల కోట్లు పూర్తిగా నష్టం జరిగిందని ఆరోపించారు. కాళేశ్వరంపై పారదర్శకంగా దర్యాప్తు చేయాలని జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ను కోరామని అన్నారు. తాము ఎక్కడా కక్ష సాధింపు ధోరణితో వెళ్లలేదని, పారదర్శకంగా విచారణ చేయించామని స్పష్టం చేశారు. సభలో కమిషన్ నివేదిక పెట్టి, చర్చించి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటామని, సుప్రీంకోర్టు మాజీ జడ్జి ఇచ్చిన నివేదికను కాంగ్రెస్ కమిషన్ అని ఎలా అంటారని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ చేసిన పనుల వల్ల రాష్ట్రానికి శాశ్వత నష్టం జరిగిందని విమర్శించారు. అసెంబ్లీలో నివేదిక ప్రవేశపెట్టకుండా చూడాలని కోర్టుకు వెళ్లింది ఎవరని ప్రశ్నించారు.
తప్పుడు విధానాల వల్లే బ్యారేజ్ కుప్పకూలింది : అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ తప్పిదాలు ఉన్నాయని జ్యుడీషియల్ కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిందని, ప్లానింగ్, నిర్మాణం, పూర్తి, నిర్వహణలో లోపాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగానే వెళ్తోందని, శాసనసభలో చర్చించాకే చర్యలు ఉంటాయని చెప్పామని, బ్యారేజ్ల డిజైన్లలో రాంగ్ ప్లానింగ్ ఉందని కమిషన్ చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. నిపుణుల కమిటీ చెప్పిన దాన్ని కూడా వారు వినలేదని ఆరోపించారు. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద నీళ్లు లేవని చెప్పడం అబద్ధమని కమిషన్ చెప్పిందని, మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల టెండర్ల విధానంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని చెప్పిందని అన్నారు. మీరు అనుసరించిన విధానం చట్టవిరుద్ధమని కమిషన్ చెప్పిందని, ప్రాణహిత-చేవెళ్ల వద్ద ప్రాజెక్టు కడితే రూ.60 వేల కోట్లు ఆదా అయ్యేవని, ఆ రూ.60 వేల కోట్లతో అనేక ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యేవని, అప్పటి ప్రభుత్వ తప్పుడు విధానాల వల్లే బ్యారేజ్ కుప్పకూలిందని విమర్శించారు.
భవిష్యత్ కార్యాచరణ సీఎం ప్రకటిస్తారు : కాంట్రాక్టర్లకు మేలు చేసేలా అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దలు వ్యవహరించారని కమిషన్ చెప్పిందని, ఏయే నేతలు, అధికారులు బాధ్యులో కూడా కమిషన్ స్పష్టం చేసిందని మంత్రి తెలిపారు. 660 పేజీల పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను సభ ముందుంచామని, ఇంజినీర్లు, ఐఏఎస్లు కూడా బాధ్యులని స్పష్టంగా చెప్పిందని, నాటి సీఎం నేరుగా బాధ్యులని కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిందని, నీటిపారుదల, ఆర్థికశాఖ మంత్రులు కూడా బాధ్యులను కమిషన్ చెప్పిందని అన్నారు. నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు. సాధారణంగా తప్పు చేసినవారు ఎవరైనా సిగ్గుపడతారని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణను ప్రభుత్వానికి పెనుభారంగా మార్చారని, విద్యుత్శాఖకు ఇప్పుడు రూ.9,735 కోట్ల కరెంట్ బిల్లులు కట్టాలని, సభ్యుల అభిప్రాయాలు తీసుకున్నాక సీఎం భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తారని వివరించారు.
"అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ తప్పిదాలు ఉన్నాయని జ్యుడీషియల్ కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చింది. ప్లానింగ్, నిర్మాణం, పూర్తి, నిర్వహణలో లోపాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగానే వెళ్తోంది. శాసనసభలో చర్చించాకే చర్యలు ఉంటాయి."- ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, మంత్రి
LIVE UPDATES : మొత్తం వ్యవస్థలను హరీశ్రావు తప్పుదోవ పట్టించారని కమిషన్ చెప్పింది : రేవంత్ రెడ్డి
'కేసీఆర్ సహా వారందరిపై చర్యలు తీసుకోండి' : అసెంబ్లీ ముందుకు ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక