'త్వరలోనే కొత్త రేషన్‌కార్డులు - ఇప్పుడిచ్చే 6 కిలోలతో పాటు సన్న బియ్యం' - NEW RATION CARDS FROM JANUARY

New Ration Cards Will Be Issued From Month of January : సంక్రాంతి తర్వాత కొత్త రేషన్‌ కార్డులు అందజేస్తామని మండలిలో పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి ప్రకటించారు. కొత్తగా 36 లక్షల మందికి ఇవ్వాలని సర్కార్‌ యోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కార్డుల జారీకి కేబినెట్ సబ్ కమిటీ వేశామన అర్హులకు ఇప్పుడిచ్చే 6 కిలోలతో పాటు సన్నబియ్యం అందజేస్తామన్నారు. రేషన్ కార్డులను పాత పద్ధతిలో కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ చిప్‌లు ఏర్పాటు చేసి అందజేస్తామన్నారు.