హైదరాబాద్​లో eAppSys గ్లోబల్​ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్​ - ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్​బాబు - EAPPSYS EXPANDS IN HYDERABAD

రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీలో ఇన్నోవేషన్‌ సెంటర్ ప్రారంభం - eAPPsys గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు -

eAPPsys Expands HYD Innovation Centre
eAPPsys Expands HYD Innovation Centre (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 8:40 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 8:46 PM IST

eAPPsys Expands HYD Innovation Centre : eAppSys విస్తరణతో హైదరాబాద్ ప్రపంచ సాంకేతిక, ఇన్నోవేషన్ కేంద్రంగా ఉన్న స్థానం మరింత బలపడిందని తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్​బాబు అన్నారు. హైదరాబాద్​లో eAppSys సంస్థ విస్తరించిన గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.

eAPPsys Expands HYD Innovation Centre
eAppSys సెంటర్​ ప్రారంభిస్తున్న మంత్రి శ్రీధర్​బాబు (ETV)

తెలంగాణను అగ్రస్థానంలో ఉంచేందుకు : సర్వీస్​ ఆధారిత కంపెనీలు నడపడం తేలిక కానీ, ప్రొడక్టు ఆధారిత కంపెనీలు ఎక్కువ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాయని శ్రీధర్​బాబు అన్నారు. టెక్​హబ్​గా హైదరాబాద్​కు పెరుగుతున్న గుర్తింపు ప్రశంసనీయమన్నారు. సాఫ్ట్​వేర్​ ప్రొడక్ట్స్​ ఎగుమతుల్లో తెలంగాణను అగ్రస్థానంలో ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు. కంపెనీలు యూనికార్న్​ స్థాయిని సాధించే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఆర్టిఫీషియల్​ ఇంటెలిజన్స్​ (ఏఐ) సాంకేతికత ప్రభావాన్ని వివరించారు. విద్యార్థులు, వృత్తి నిపుణుల కోసం ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్​ కోర్సులను, ఏఐ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ఆయన ప్రకటించారు. గతంలో మూడు మాత్రమే ఉన్న యూనికార్న్​లు ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో 30–40కి పెరిగాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. 400 ఉన్న ఈ కొత్త కార్యాలయం సామర్థ్యం భవిష్యత్తులో 4–6 రెట్లు పెరిగి రాష్ట్రం, నగరానికి మరింత గుర్తింపును తెస్తుందని ఆశాభావాన్ని శ్రీధర్​బాబు వ్యక్తం చేశారు.

eAPPsys Expands HYD Innovation Centre
జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న మంత్రి శ్రీధర్​బాబు (ETV)

500 మందికి అవకాశాలు : యూకే ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న ఈ గ్లోబల్ ఒరాకిల్ భాగస్వామి, ఐటీ సేవల సంస్థ, హైదరాబాద్‌లో ప్రస్తుతం ఉన్న 200 మంది సిబ్బందిని వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో 500 మందికి పైగా పెంచాలని ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా అత్యాధునిక 400 సీట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన కొత్త సౌకర్యాన్ని గ్లోబల్ డెలివరీ సెంటర్‌లో జోడించడం ద్వారా, హైదరాబాద్‌ను ఒరాకిల్ క్లౌడ్, ఈఆర్పీ, ఏఐ ఎంటర్‌ప్రైజ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ సర్వీసులకు వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా మరింత బలపడనుంది.

మా ప్రయాణంలో ఇదో మైలురాయి : కోలాబొరేటివ్ ఇన్నోవేషన్ పాడ్స్, సెక్యూర్ డెలివరీ జోన్స్, హైబ్రిడ్ వర్క్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌తో కూడిన ఈ కొత్త సెంటర్, APAC, EMEA నార్త్ అమెరికా ప్రాంతాల కస్టమర్లకు eAppSys అధిక నాణ్యత, విస్తృతమైన భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన సొల్యూషన్స్​ అందించే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.

ఈ ఎన్నోవేషన్​ సెంటర్​ తమ ప్రయాణంలో ఒక పెద్ద మైలురాయి అని eAppSys ఛైర్మన్ ప్రవీణ్​రెడ్డి బద్దం అన్నారు. ఇది తమకు, గ్లోబల్​ కస్టమర్లకు మరింత సమర్థవంతగా మద్ధతు ఇవ్వడమే కాకుండా, కొత్త సాంకేతికతో ముందుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

నూతన ఉద్యోగాల కల్పన, నైపుణ్యాభివృద్ధి : ఈ కొత్త సెంటర్ ద్వారా ఒరాకిల్ క్లౌడ్/ఈఆర్పీ కన్సల్టెంట్లు, ఏఐ/ఎంఎల్​ ఇంజినీర్లు, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్టులు, ప్రొడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్ స్పెషలిస్టులు లాంటి వందలాది అధిక నైపుణ్యాల ఉద్యోగాల కల్పనకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. స్థానికంగా ఉన్న యువతను మరింత అభివృద్ధి చెందించేందుకు, ఈ ప్రాంత టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్‌ను బలోపేతం చేసేందుకు eAppSys అప్స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లలో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతోంది.

“ఈ పెట్టుబడి కేవలం పరిమాణం గురించే కాదు—అధిక నాణ్యత, చురుకైన, ప్రభావవంతమైన పరిష్కారాలను అందించడమే లక్ష్యం. ప్రపంచ దృష్టితో ఆలోచించి, స్థానికంగా అమలు చేసే ప్యూచర్​ రెడీ టీంను మేము నిర్మిస్తున్నాము - సుజాని రెడ్డి బద్దం, డైరెక్టర్ & COO, eAppSys

గ్లోబల్ వృద్ధి వ్యూహం : యూకే, యూఎస్, యూరప్, మధ్యప్రాచ్యం, APAC ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలతో ఉన్న eAppSys, సంస్థల పెరుగుతున్న అవసరాలను తీర్చేందుకు తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుతోంది

  • ఒరాకిల్ క్లౌడ్ & ERP మోడర్నైజేషన్
  • AI ఆధారిత అంతర్దృష్టులు మరియు ఆటోమేషన్
  • డేటా అనలిటిక్స్ మరియు స్మార్ట్ ఇన్‌సైట్స్
  • అజైల్ డిజిటల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లు

ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ మాజీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు ఉన్న నాయకత్వ బృందం, ఒరాకిల్ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను అమలు చేయడంలో, వాటిపై కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడంలో దశాబ్దాల అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది.

హైదరాబాద్​లోనే ఎందుకంటే? : అధిక నైపుణ్యాలు గల శ్రామికశక్తి, మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్‌కు అనుకూల ప్రభుత్వ విధానాలు, చురుకైన విద్యా, స్టార్ట్‌అప్ వాతావరణం—ఇవన్నీ కలిసి హైదరాబాద్‌ను eAppSys APAC ఇన్నోవేషన్ హబ్‌గా మారుస్తున్నాయి.

eAppSys గురించి : యూకే ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న eAppSys, క్లౌడ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్, ERP, AI, ఎంటర్‌ప్రైజ్ ఆటోమేషన్‌లో నిపుణత కలిగిన గ్లోబల్ ఒరాకిల్ భాగస్వామి. ఈ సంస్థ, ప్రభుత్వాలు మరియు సంస్థలు ఒరాకిల్ శక్తివంతమైన సాంకేతికతా ఎకోసిస్టమ్‌ను ఉపయోగించి ఆధునికీకరించుకుని, మరింత తెలివిగా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది.

Last Updated : August 9, 2025 at 8:46 PM IST

