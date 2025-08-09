eAPPsys Expands HYD Innovation Centre : eAppSys విస్తరణతో హైదరాబాద్ ప్రపంచ సాంకేతిక, ఇన్నోవేషన్ కేంద్రంగా ఉన్న స్థానం మరింత బలపడిందని తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. హైదరాబాద్లో eAppSys సంస్థ విస్తరించిన గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.
తెలంగాణను అగ్రస్థానంలో ఉంచేందుకు : సర్వీస్ ఆధారిత కంపెనీలు నడపడం తేలిక కానీ, ప్రొడక్టు ఆధారిత కంపెనీలు ఎక్కువ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాయని శ్రీధర్బాబు అన్నారు. టెక్హబ్గా హైదరాబాద్కు పెరుగుతున్న గుర్తింపు ప్రశంసనీయమన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎగుమతుల్లో తెలంగాణను అగ్రస్థానంలో ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు. కంపెనీలు యూనికార్న్ స్థాయిని సాధించే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజన్స్ (ఏఐ) సాంకేతికత ప్రభావాన్ని వివరించారు. విద్యార్థులు, వృత్తి నిపుణుల కోసం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోర్సులను, ఏఐ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ఆయన ప్రకటించారు. గతంలో మూడు మాత్రమే ఉన్న యూనికార్న్లు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 30–40కి పెరిగాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. 400 ఉన్న ఈ కొత్త కార్యాలయం సామర్థ్యం భవిష్యత్తులో 4–6 రెట్లు పెరిగి రాష్ట్రం, నగరానికి మరింత గుర్తింపును తెస్తుందని ఆశాభావాన్ని శ్రీధర్బాబు వ్యక్తం చేశారు.
500 మందికి అవకాశాలు : యూకే ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న ఈ గ్లోబల్ ఒరాకిల్ భాగస్వామి, ఐటీ సేవల సంస్థ, హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 200 మంది సిబ్బందిని వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో 500 మందికి పైగా పెంచాలని ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా అత్యాధునిక 400 సీట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన కొత్త సౌకర్యాన్ని గ్లోబల్ డెలివరీ సెంటర్లో జోడించడం ద్వారా, హైదరాబాద్ను ఒరాకిల్ క్లౌడ్, ఈఆర్పీ, ఏఐ ఎంటర్ప్రైజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సర్వీసులకు వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా మరింత బలపడనుంది.
మా ప్రయాణంలో ఇదో మైలురాయి : కోలాబొరేటివ్ ఇన్నోవేషన్ పాడ్స్, సెక్యూర్ డెలివరీ జోన్స్, హైబ్రిడ్ వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో కూడిన ఈ కొత్త సెంటర్, APAC, EMEA నార్త్ అమెరికా ప్రాంతాల కస్టమర్లకు eAppSys అధిక నాణ్యత, విస్తృతమైన భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన సొల్యూషన్స్ అందించే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
ఈ ఎన్నోవేషన్ సెంటర్ తమ ప్రయాణంలో ఒక పెద్ద మైలురాయి అని eAppSys ఛైర్మన్ ప్రవీణ్రెడ్డి బద్దం అన్నారు. ఇది తమకు, గ్లోబల్ కస్టమర్లకు మరింత సమర్థవంతగా మద్ధతు ఇవ్వడమే కాకుండా, కొత్త సాంకేతికతో ముందుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నూతన ఉద్యోగాల కల్పన, నైపుణ్యాభివృద్ధి : ఈ కొత్త సెంటర్ ద్వారా ఒరాకిల్ క్లౌడ్/ఈఆర్పీ కన్సల్టెంట్లు, ఏఐ/ఎంఎల్ ఇంజినీర్లు, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్టులు, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్పెషలిస్టులు లాంటి వందలాది అధిక నైపుణ్యాల ఉద్యోగాల కల్పనకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. స్థానికంగా ఉన్న యువతను మరింత అభివృద్ధి చెందించేందుకు, ఈ ప్రాంత టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేసేందుకు eAppSys అప్స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్లలో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతోంది.
“ఈ పెట్టుబడి కేవలం పరిమాణం గురించే కాదు—అధిక నాణ్యత, చురుకైన, ప్రభావవంతమైన పరిష్కారాలను అందించడమే లక్ష్యం. ప్రపంచ దృష్టితో ఆలోచించి, స్థానికంగా అమలు చేసే ప్యూచర్ రెడీ టీంను మేము నిర్మిస్తున్నాము - సుజాని రెడ్డి బద్దం, డైరెక్టర్ & COO, eAppSys
గ్లోబల్ వృద్ధి వ్యూహం : యూకే, యూఎస్, యూరప్, మధ్యప్రాచ్యం, APAC ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలతో ఉన్న eAppSys, సంస్థల పెరుగుతున్న అవసరాలను తీర్చేందుకు తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుతోంది
- ఒరాకిల్ క్లౌడ్ & ERP మోడర్నైజేషన్
- AI ఆధారిత అంతర్దృష్టులు మరియు ఆటోమేషన్
- డేటా అనలిటిక్స్ మరియు స్మార్ట్ ఇన్సైట్స్
- అజైల్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్లు
ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ మాజీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఉన్న నాయకత్వ బృందం, ఒరాకిల్ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను అమలు చేయడంలో, వాటిపై కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడంలో దశాబ్దాల అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది.
హైదరాబాద్లోనే ఎందుకంటే? : అధిక నైపుణ్యాలు గల శ్రామికశక్తి, మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్కు అనుకూల ప్రభుత్వ విధానాలు, చురుకైన విద్యా, స్టార్ట్అప్ వాతావరణం—ఇవన్నీ కలిసి హైదరాబాద్ను eAppSys APAC ఇన్నోవేషన్ హబ్గా మారుస్తున్నాయి.
eAppSys గురించి : యూకే ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న eAppSys, క్లౌడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ERP, AI, ఎంటర్ప్రైజ్ ఆటోమేషన్లో నిపుణత కలిగిన గ్లోబల్ ఒరాకిల్ భాగస్వామి. ఈ సంస్థ, ప్రభుత్వాలు మరియు సంస్థలు ఒరాకిల్ శక్తివంతమైన సాంకేతికతా ఎకోసిస్టమ్ను ఉపయోగించి ఆధునికీకరించుకుని, మరింత తెలివిగా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది.