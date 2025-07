ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్ - ప్రతి మండలానికి 4-6 మంది లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లు : మంత్రి పొంగులేటి - MINISTER PONGULETI REVIEW MEET

Minister Ponguleti Review Meet ( ETV )

Minister Ponguleti Review Meet : లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్ల నియామకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు వివరాలను మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్​ రెడ్డి వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి మండలానికి 4 - 6 మంది లైసెన్స్‌డ్‌ సర్వేయర్లను నియమిస్తున్నట్లుగా ఆయన వివరించారు. సచివాలయంలో శుక్రవారం రెవెన్యూశాఖ అధికారులతో ఆయన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్​ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 27న ట్రైనింగ్​ పొందిన లైసెన్స్‌డ్‌ సర్వేయర్లకు తుది పరీక్ష నిర్వహిస్తామని ఆ తర్వాత 28, 29 తేదీల్లో జేఎన్టీయూ ఆధ్వర్యంలో ల్యాబ్‌ ప్రాక్టికల్స్‌ పరీక్షలను నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఆగస్టు 12న ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సూచనల మేరకు సర్వేయర్లతోపాటు ప్రతి రెవెన్యూ గ్రామానికి ఒక జీపీవోను కూడా నియమించనున్నట్లు తెలిపారు. నక్షా లేని 413 గ్రామాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయన్నారు. నక్షా కోసం 5 గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా రీసర్వే చేశామని పొంగులేటి శ్రీనివాస్​రెడ్డి వివరించారు. వీటి ఫలితాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మిగిలిన గ్రామాల్లో రీసర్వే నిర్వహిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. మంత్రి వెల్లడించిన వాటిలో ముఖ్యాంశాలు ఇవే : ప్రతి మండలానికి 4-6 మంది లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లు

ఈ నెల 27వ తేదీన ట్రైనింగ్​ పొందిన లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లకు తుది పరీక్ష

28,29 తేదీల్లో జేఏన్టీయూ ఆధ్వర్యంలో ల్యాబ్​ ప్రాక్టికల్స్​

ఆగష్టు 12న ఫలితాల ప్రకటన

నక్షా కోసం 5 గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా రీసర్వే

