ETV Bharat / state

గవర్నర్ ప్రసంగానికి ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదం - ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని అధిగమించేందుకు చర్యలు - PARTHA SARATHY ON CABINET MEETING

Minister Parthasarathy Said Cabinet has Approved Governor Address in Assembly ( ETV Bharat )