వైఎస్సార్సీపీ పాలనతో పోలవరం ఆలస్యం - రూ.50 వేల కోట్లు నష్టం: మంత్రి నిమ్మల

పోలవరం ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర జల్‌శక్తి మంత్రి నేతృత్వంలో దిల్లీలో కీలక సమావేశం - హాజరైన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు - డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ పనులు 56 శాతం పూర్తయ్యాయని వెల్లడి

Minister_Nimmala_on_Polavaram
Minister_Nimmala_on_Polavaram (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Minister Nimmala Ramanaidu on Polavaram Project: పోలవరం నిర్వాసితులకు 2026 మే నాటికి తొలి దశ ఇళ్లు నిర్మిస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర జల్‌శక్తి మంత్రి నేతృత్వంలో దిల్లీలో కీలక సమావేశం జరిగింది. ప్రాజెక్టు పురోగతి, నిధులు విడుదల, పునరావాసంపై సమీక్షించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు హాజరయ్యారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నిర్వాసితులకు ఇళ్లు నిర్మించేందుకు 900 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు పిలిచామని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఆలస్యమవడంతో 50 వేల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయామని మంత్రి అన్నారు.

ఎట్టిపరిస్థితుల్లో 2027 డిసెంబర్‌ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల స్పష్టం చేశారు. 2014-19 మధ్య పోలవరం పనులు 72 శాతం పూర్తయ్యాయని కానీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పోలవరం విధ్వంసానికి గురైందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు భవితవ్యాన్ని గత సీఎం ప్రశ్నార్థకంగా మార్చారని కాని పడకేసిన ఈ ప్రాజెక్టును కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ పట్టాలెక్కించిందని అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు తొలి క్షేత్రస్థాయి పర్యటన పోలవరానికే వెళ్లారని అలానే 2027 డిసెంబర్‌ నాటికి ఇది పూర్తి కావాలని ఆదేశించారని వివరించారు. పోలవరం నూతన డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ పనులు 56 శాతం పూర్తయ్యాయని భారీ వర్షాలు పడుతున్నా కూడా ఈ పనులు ఆగలేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

పోలవరం 5 ఏళ్లు ఆలస్యమవ్వడం వల్ల రూ.50వేల కోట్లు నష్టపోయాం: మంత్రి నిమ్మల (ETV)

''2027 డిసెంబర్‌ నాటికి పోలవరం పూర్తి కావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పోలవరం నూతన డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ పనులు 56 శాతం పూర్తయ్యాయి. పోలవరం నిర్మాణం 5 ఏళ్లు ఆలస్యం కావడం వల్ల రూ.50 వేల కోట్లు నష్టపోయాం. పోలవరం నిర్వాసితులకు ఇళ్లు నిర్మించేందుకు రూ.900 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచాం. పోలవరం నిర్వాసితులకు 2026 మే నాటికి తొలిదశ ఇళ్లు నిర్మిస్తాం.''- నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి

ప్రయోగాలు వద్దని చెప్పినా గత ప్రభుత్వం వినలేదు: గడువులోగా పోలవరం పూర్తిచేయాలనే చిత్తశుద్ధితో ఉన్నామని 2019లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేదని మంత్రి నిమ్మల చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రివర్స్‌ టెండరింగ్ పేరిట పోలవరం పనులు 17 నెలలపాటు ఆగిపోయాయమని వివరించారు. పనులు ఆగిపోవడం వల్ల వచ్చిన వరదలకు డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ దెబ్బతిందని అన్నారు. ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ కూడా పనులు ఆపడం వల్లే డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ దెబ్బతిందని చెప్పిందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రయోగాలు వద్దని చెప్పినా గత ప్రభుత్వం వినలేదని తెలిపారు. 2020లో డయాఫ్రమ్‌ వాల్ ధ్వంసమైతే 2021 నాటికి పోలవరం పూర్తి చేస్తామని చెప్పారని కానీ ఆ డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ ఉందో లేదో కూడా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి తెలీదని అన్నారు.

పోలవరం నిర్మాణం 5 ఏళ్లు ఆలస్యం కావడం వల్ల రూ.50 వేల కోట్లు నష్టపోయామని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు. అలానే పోలవరం నిర్వాసితులకు జగన్‌ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని, అలానే వరదలు వచ్చినప్పుడు పోలవరం నిర్వాసితులను పట్టించుకోలేదని అన్నారు. ఆ కుటుంబాలకు కనీసం ఇళ్లు కూడా వైఎస్సార్సీపీ నిర్మించలేదని దుయ్యబట్టారు. పోలవరం నిర్వాసితులకు ఇళ్లు నిర్మించేందుకు రూ.900 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచామని 2026 మే నాటికి తొలిదశ ఇళ్లు నిర్మిస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు.

2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి లక్ష్యం - నిధుల కొరతతో సవాళ్లు

వేగం పుంజుకున్న పోలవరం పనులు - వరదల నడుమా జోరుగా నిర్మాణం

