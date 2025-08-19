Minister Narayana Visit Neerukonda Surroundings : వర్షాల సమయంలో నిర్మాణ పనులకు ఆటంకాలు సహజమని, వాటిని పెద్దవి చేసి చూపడం తగదని మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. దీనికే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అమరావతి ముంపునకు గురైందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా కొండవీటి వాగు ప్రవాహానికి ఆటంకం వల్ల, నీరు నిలిచిపోయిన నీరుకొండ పరిసరాలను ఆయన పరిశీలించారు. పశ్చిమ బైపాస్ రోడ్డుపై బ్రిడ్జి నిర్మాణ సమయంలో మట్టిని అడ్డు వేసి వదిలేయడంతో వాగు ప్రవాహానికి ఇబ్బందులు తలెత్తాయని, దాన్ని తొలగిస్తున్నామని మంత్రి చెప్పారు.
పశ్చిమ బైపాస్ నిర్మాణంలో అధికారుల అలసత్వం వల్లే రాజధాని ప్రాంతంలో వరద నీరు నిలిచిందని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. మంగళగిరి మండలంలో వరద నీరు నిలిచిన ప్రాంతాలలో మంత్రి నారాయణ, ఏడీసీ ఛైర్ పర్సన్ లక్ష్మీ పార్థసారథి పర్యటించారు. కురగల్లు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై బ్రిడ్జి నిర్మించిన సిల్ట్ తీయకపోవడంతో వరద నీరు కిందకు వెళ్లలేదన్నారు. సుమారు 25 అడుగుల మేర మట్టి ఉందని దానిని తొలగించాలంటే వెంటనే సాధ్యం కానందునే బ్రిడ్జి సమీపంలో జాతీయ రహదారిని కొంత మేర తొలగిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. జాతీయ రహదారికి గండికొట్టిన 24 గంటల్లో వరద నీరు వెళ్లిపోతోందన్నారు.
గతంలో చెప్పినట్లే వచ్చే మార్చి నాటికి సుమారు 4 వేల ఉద్యోగుల నివాసాలను పూర్తి చేస్తామని మరో ఏడాదిన్నరలో రహదారుల నిర్మాణం పూర్తవుతోందని, వర్షాలు తగ్గగానే రైతులకు ఇచ్చిన ప్లాట్లలో సరిహద్దు రాళ్లు కొత్తవి వేస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అడ్డుగా ఉన్న మట్టిని తొలగించడంతో పాటు వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్డుకు రెండు చోట్ల గండ్లు కొట్టి నీరు వెళ్లేలా చూడాలని అధికారులకు నారాయణ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అమరావతిపై మీ ఏడుపులు ఇకనైనా ఆపాలని మంత్రి నారాయణ ధ్వజమెత్తారు. నిర్మాణాలు జరిగేటప్పుడు వర్షం వస్తే గుంతల్లోకి నీళ్లు రావా అని నిలదీశారు. గుంతల్లోకి నీరు వస్తే ఐకానిక్ భవనాలు మునిగిపోయినట్లేనా అని మండిపడ్డారు.
'పశ్చిమ బైపాస్ పై బ్రిడ్జి నిర్మించిన దగ్గర మట్టి అడ్డుగా ఉండటంతో నీరు నిలిచిపోయింది. అది కూడా రెండు గ్రామాల పరిధిలో పొలాల్లో నీరు నిలిచింది. మిగతా గ్రామాల్లో వర్షం పడిన కొన్ని గంటల్లోనే నీరు బయటకు వెళ్ళిపోయింది. కొండవీటి వాగు ప్రవాహానికి అడ్డంగా ఉన్న మట్టిని తొలగిస్తున్నాం. సంబంధిత అధికారులు, ఇంజినీర్లు కలిసి కొండవీటి వాగు ప్రవాహానికి అడ్డంగా ఉన్న మట్టిని తొలగించే పనుల్లో ఉన్నారు.' - పురపాలక మంత్రి నారాయణ
ఈ రాత్రికి మొత్తం నీరు బయటికి వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. రాజధాని మునిగిపోతుందంటున్న వారు ఇక్కడికి వచ్చి చూడాలని మంత్రి సవాల్ విసిరారు. కారణాలు తెలియకుండా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే ప్రజలు సహించరని తెలిపారు.